Геолог Солёный счёл бесперспективным предложение потушить "Врата ада" в Туркменистане

Геолог, член организации "Космопоиск" Александр Солёный считает, что инициатива потушить расположенный в туркменской пустыне Каракумы горящий газовый кратер Дарваза, который в народе называют "Врата ада", ограничится лишь обсуждениями.

Эксперт отметил, что технически "Врата ада" потушить вполне возможно, но для этого необходимы немалые средства и высококлассные специалисты. Вся сложность, по его словам, заключается в том, чтобы правильно сделать взрыв в нужном месте кратера. В противном случае газ начнёт гореть.

"Это всё разговоры, а деньги выделить, взрывчатку и специалиста, чтобы был взрыв и пламя снесено было. Так как внутри горит, в ямке, это трудно сделать", — цитирует Солёного радиостанция "Говорит Москва".