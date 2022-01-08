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Геолог Солёный счёл бесперспективным предложение потушить "Врата ада" в Туркменистане

Технически это сделать вполне возможно, но для этого необходимы немалые средства и высококлассные специалисты, считает эксперт.

8 января, 13:06
<p>Газовый кратер Дарваза © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CFHSSjMBj33/?utm_medium=copy_link" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kpsportmarafon</a></p>

Газовый кратер Дарваза © Instagram / kpsportmarafon

Геолог, член организации "Космопоиск" Александр Солёный считает, что инициатива потушить расположенный в туркменской пустыне Каракумы горящий газовый кратер Дарваза, который в народе называют "Врата ада", ограничится лишь обсуждениями.

Эксперт отметил, что технически "Врата ада" потушить вполне возможно, но для этого необходимы немалые средства и высококлассные специалисты. Вся сложность, по его словам, заключается в том, чтобы правильно сделать взрыв в нужном месте кратера. В противном случае газ начнёт гореть.

"Это всё разговоры, а деньги выделить, взрывчатку и специалиста, чтобы был взрыв и пламя снесено было. Так как внутри горит, в ямке, это трудно сделать", — цитирует Солёного радиостанция "Говорит Москва".

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Ранее стало известно, что президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поручил потушить газовый кратер в Каракумах. По мнению главы государства, идущий из-под земли газ негативно влияет на здоровье местных жителей и экологическую обстановку.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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