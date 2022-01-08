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Учёные из ЮАР предрекли скорый конец пандемии из-за появления "омикрона"

Если тенденция к высокой заразности вируса с минимальными осложнениями сохранится во всём мире, то он полностью разделит показатели заболеваемости и смертности, считают специалисты.

8 января, 13:10

© Pixabay

Появление штамма коронавируса "омикрон" означает, что самая острая фаза пандемии подходит к концу. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на исследование южноафриканских учёных.

Группа медиков проанализировала истории болезни 466 пациентов, заразившихся ковидом в нынешнюю волну, и 3976 предыдущих случаев заболевания. Так, последняя волна заболеваемости показала, что при заражении "омикроном" большинство людей переносят инфекцию в лёгкой форме, чем при индийском или уханьском вариантах.

"Волна инфекции двигалась с беспрецедентной скоростью и вызывала более лёгкие заболевания, чем ранние штаммы. Если эта модель сохранится и будет повторяться во всём мире, мы, вероятно, увидим полное разделение показателей заболеваемости и смертности", — сказано в заявлении специалистов.

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Ранее Лайф рассказывал, что в России выявлены первые незавозные случаи заражения "омикроном". По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, заболевание было диагностировано у нескольких пациентов из регионов.


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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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