Учёные из ЮАР предрекли скорый конец пандемии из-за появления "омикрона"
Если тенденция к высокой заразности вируса с минимальными осложнениями сохранится во всём мире, то он полностью разделит показатели заболеваемости и смертности, считают специалисты.
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Появление штамма коронавируса "омикрон" означает, что самая острая фаза пандемии подходит к концу. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на исследование южноафриканских учёных.
Группа медиков проанализировала истории болезни 466 пациентов, заразившихся ковидом в нынешнюю волну, и 3976 предыдущих случаев заболевания. Так, последняя волна заболеваемости показала, что при заражении "омикроном" большинство людей переносят инфекцию в лёгкой форме, чем при индийском или уханьском вариантах.
"Волна инфекции двигалась с беспрецедентной скоростью и вызывала более лёгкие заболевания, чем ранние штаммы. Если эта модель сохранится и будет повторяться во всём мире, мы, вероятно, увидим полное разделение показателей заболеваемости и смертности", — сказано в заявлении специалистов.
Ранее Лайф рассказывал, что в России выявлены первые незавозные случаи заражения "омикроном". По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, заболевание было диагностировано у нескольких пациентов из регионов.
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