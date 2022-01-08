5 вещей, на которые пандемия открыла всем глаза, и с ними сложно не согласиться

Пользователь "Реддита" thirstylearning решил немного поностальгировать и попросил всех делиться своими самыми странными открытиями о пандемии с её начала и до настоящего момента. Таких прозрений оказалось множество, но пять из них повторялись чаще всего.

Туалетная бумага

Фото © Twitter / Kunal_Has_It

"Люди, закупающиеся туалетной бумагой на десятилетия вперёд!" — Lucas2099. И правда, когда в начале 2020-го коронавирус добрался до Штатов и Австралии, в Сети всё чаще стали появляться слухи, что на фоне роста заболеваемости и из-за локдауна запасов туалетной бумаги может не хватить. Люди начали скупать её в огромных количествах, а один американец даже угнал грузовик с тоннами туалетной бумаги. После этого паника передалась и другим странам, в числе которых была и Россия.

Удалёнка была возможна всегда?

Фото © Pexels

"Оказалось, удалёнка или гибридная форма работы были возможны всегда. Просто в моём агентстве полно придурков", — CatLady1018. Удалённая и гибридная формы работы и правда стали новой нормой. Многие крупные компании, которые раньше всегда требовали присутствия своих сотрудников в офисах, начинали им предлагать трудиться в "домашнем офисе" даже после пика пандемии. Впрочем, не всем так повезло.

Тишина

Видео © LIFE

"Меня пугало то, как тихо было в самом начале. В городе с населением в полмиллиона человек стояла гробовая тишина", — DracoImortalus313. Прошлой весной, когда в большинстве стран ввели жёсткий локдаун, многие жители мегаполисов и не только смогли впервые в жизни посмотреть на опустевшие улицы своего города. Как следствие — тишина, которая многим казалась даже немного жуткой.

Стресс

Фото © Pexels

"Неважно, насколько сильным ты себя считаешь, у всех есть предел стресса", — NicoModafinil. Стоило новостям о коронавирусе начать появляться из Китая, уровень тревожности в обществе начал расти в огромных масштабах. Многие буквально начали испытывать на себе симптомы депрессии, оказавшись запертыми в четырёх стенах из-за локдауна. И даже сейчас, спустя больше двух лет после первого случая заражения, люди всё ещё ментально страдают из-за сложившейся ситуации.

Как правильно мыть руки

Кадры из видео © YouTube / Доктор Комаровский