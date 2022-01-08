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5 вещей, на которые пандемия открыла всем глаза, и с ними сложно не согласиться

До победы над вирусом осталось ещё немало, но за эти два года накопилось достаточно воспоминаний. Делимся мнениями обычных людей со всего света.

8 января, 12:15

Фото © Twitter / Kunal_Has_It, Pexels

Пользователь "Реддита" thirstylearning решил немного поностальгировать и попросил всех делиться своими самыми странными открытиями о пандемии с её начала и до настоящего момента. Таких прозрений оказалось множество, но пять из них повторялись чаще всего.

Туалетная бумага

Фото © Twitter / Kunal_Has_It

Фото © Twitter / Kunal_Has_It

"Люди, закупающиеся туалетной бумагой на десятилетия вперёд!" — Lucas2099.

И правда, когда в начале 2020-го коронавирус добрался до Штатов и Австралии, в Сети всё чаще стали появляться слухи, что на фоне роста заболеваемости и из-за локдауна запасов туалетной бумаги может не хватить. Люди начали скупать её в огромных количествах, а один американец даже угнал грузовик с тоннами туалетной бумаги. После этого паника передалась и другим странам, в числе которых была и Россия.

Удалёнка была возможна всегда?

Фото © Pexels

Фото © Pexels

"Оказалось, удалёнка или гибридная форма работы были возможны всегда. Просто в моём агентстве полно придурков", — CatLady1018.

Удалённая и гибридная формы работы и правда стали новой нормой. Многие крупные компании, которые раньше всегда требовали присутствия своих сотрудников в офисах, начинали им предлагать трудиться в "домашнем офисе" даже после пика пандемии. Впрочем, не всем так повезло.

Тишина

Видео © LIFE

"Меня пугало то, как тихо было в самом начале. В городе с населением в полмиллиона человек стояла гробовая тишина", — DracoImortalus313.

Прошлой весной, когда в большинстве стран ввели жёсткий локдаун, многие жители мегаполисов и не только смогли впервые в жизни посмотреть на опустевшие улицы своего города. Как следствие — тишина, которая многим казалась даже немного жуткой.

Стресс

Фото © Pexels

Фото © Pexels

"Неважно, насколько сильным ты себя считаешь, у всех есть предел стресса", — NicoModafinil.

Стоило новостям о коронавирусе начать появляться из Китая, уровень тревожности в обществе начал расти в огромных масштабах. Многие буквально начали испытывать на себе симптомы депрессии, оказавшись запертыми в четырёх стенах из-за локдауна. И даже сейчас, спустя больше двух лет после первого случая заражения, люди всё ещё ментально страдают из-за сложившейся ситуации.

Как правильно мыть руки

Кадры из видео © YouTube / Доктор Комаровский

"Некоторым людям реально нужно было объяснять, зачем и как правильно мыть руки", — SnooWords4839.

Казалось бы, мыть руки нас учат в раннем детстве. Но, как показала практика, многие люди даже во взрослом возрасте не в состоянии сделать это правильно. Доктора по всему миру выпускали обучающие ролики, а звёзды начинали флешмобы по соблюдению антикоронавирусных мер. Крупные IT-компании тоже в стороне не остались. Именно во время пандемии часы Apple Watch стали напоминать владельцам мыть руки и отсчитывать, как долго они это делают.

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Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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