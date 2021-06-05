Сотрудники Apple отказались возвращаться в офис после удалёнки

Примерно 80 сотрудников Apple подписали коллективное письмо к руководству компании с просьбой оставить за ними право выбора между удалённым и очным форматом работы. Об этом сообщает The Verge со ссылкой на письмо сотрудников главе корпорации Тиму Куку.

В письме многие сотрудники выражают свой протест из-за правила, обязывающего работников как минимум три дня в неделю проводить в офисе. Они отказываются возвращаться в офисы. Некоторые уже были вынуждены написать заявление на увольнение. Авторы послания подчёркивают, что в прошлом году они успешно выполняли свои обязанности вне офиса.

"Многие из нас чувствуют, что должны выбирать между нашими семьями, нашим благополучием и возможностью выполнять нашу лучшую работу и быть частью команды Apple", — говорится в их сообщении.

Помимо этого, многим сотрудникам заявления топ-менеджмента корпорации и Тима Кука лично о том, что многие мечтают встретиться с коллегами в офисе, кажутся лицемерными, пренебрежительными и обесценивающими.