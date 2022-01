5 лайфхаков по борьбе со стрессом, которые помогают звёздам не сбежать со сцены

Мадонна

Анджелина Джоли

Адель

В своём недавнем интервью исполнительница хита Easy on me, Skyfall и Rolling in the deep рассказала, что когда она взялась за своё тело, то узнала об удивительном побочном эффекте фитнеса: "Я осознала, что, когда я тренируюсь, тревоги совсем нет. Я не худела, просто чтобы похудеть. Думала, если я смогу стать сильнее физически, смогу почувствовать и увидеть это, то мне под силу и стать сильнее ментально и эмоционально".