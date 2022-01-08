5 лайфхаков по борьбе со стрессом, которые помогают звёздам не сбежать со сцены
Сложно представить, с каким стрессом постоянно сталкиваются артисты. Но под светом софитов у них не трясутся ноги и не дрожит голос. А добиваться такого состояния им помогают вполне конкретные приёмы.
Фото © Instagram / madonna, justinbieber
Мадонна
Фото © Instagram / madonna
По мнению поп-королевы, лучший способ справиться со стрессом — отпустить ситуацию. Логика у Мадонны железная: стресс появляется ровно тогда, когда мы пытаемся взять всё под контроль. Если этого не делать, то и такой бурной реакции психики не будет. Сложно не согласиться. Поэтому в следующий приступ тревоги певица рекомендует не паниковать, а позволить случаю решить всё за вас.
Анджелина Джоли
Фото © Instagram / angelinajolie
Сейчас Джоли не просто актриса. Она режиссёр, общественный деятель, посол доброй воли ООН и… мама. Последняя роль помогает звезде справляться с грузом ответственности, которую она на себя взяла. По словам Анджелины, со стрессом она борется с помощью "медитации" — под ней актриса подразумевает общение со своими детьми. Ребятня помогает Джоли отвлечься от всего, что происходит с ней за день. Вот только такой формат явно подойдёт не всем. Дети — создания шумные, а значит, те, кому для расслабления нужна тишина и покой, будут вынуждены искать другой вариант борьбы со стрессом.
Адель
Фото © Instagram / adele
В своём недавнем интервью исполнительница хита Easy on me, Skyfall и Rolling in the deep рассказала, что когда она взялась за своё тело, то узнала об удивительном побочном эффекте фитнеса: "Я осознала, что, когда я тренируюсь, тревоги совсем нет. Я не худела, просто чтобы похудеть. Думала, если я смогу стать сильнее физически, смогу почувствовать и увидеть это, то мне под силу и стать сильнее ментально и эмоционально".
Дженнифер Энистон
Фото © Instagram / jenniferaniston
А вот у актрисы из легендарного сериала "Друзья" лайфхак не только действенный, но ещё и довольно вкусный. По словам Дженнифер, ей помогают… картофельные чипсы — стоит немного похрустеть, как тревога начинает отступать. Сладкое тоже работает, но с такими гастрономическими советами далеко не уедешь. Есть и альтернативные, более здоровые варианты — медитация и ведение дневника.
Джастин Бибер
Фото © Instagram / justinbieber
Джастин поделился своим способом справиться с приступами тревоги. Когда ему становится плохо, он останавливается и смотрит по сторонам. В этот момент ему нужно назвать пять вещей, которые он сейчас может увидеть, четыре вещи, которые он может потрогать, три — что можно услышать, две — понюхать и одну, которую можно попробовать на вкус. Бибер использует этот метод "заземления" и советует его всем, кто чувствует, что теряет контроль над происходящим.
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