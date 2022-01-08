Взрослые дети звёзд, которые похожи на своих родителей как две капли воды

Никита Пресняков

Владимир Пресняков и его сын Никита. Фото © Instagram / presnyakovvladimir

Никита — сын популярных певцов Владимира Преснякова и Кристины Орбакайте. Он родился в Лондоне, окончил Нью-Йоркскую киноакадемию, а сейчас живёт в Москве. Звёздный отпрыск с детства снимается в кино: самой известной его ролью стал персонаж Паша Бондарев из серии фильмов "Ёлки". Никита является солистом музыкальной группы Multiverse. В 2017 году он женился на своей девушке, и пара поселилась в квартире, подаренной бабушкой жениха — Аллой Пугачёвой.

Никита Малинин

Александр Малинин и его сын Никита. Фото © Instagram / nikmalinin

Никита тоже пошёл по стопам отца и с головой ушёл в творчество. Популярность он приобрёл в начале 2000-х, победив в телепроекте "Фабрика звёзд – 3". После выпуска сольного альбома "Вспышка в ночи" певец на какое-то время пропал с радаров, но в 2009 году вернулся с электронным проектом DJ Nejtrino & Nikita Malinin. Сейчас Никита пишет музыку, выступает в качестве диджея и принимает участие в различных телешоу. Малинин женат и воспитывает сына.

Тимофей Клявер

Денис Клявер и его сын Тимофей. Фото © Instagram / denisklyaver

Старшему сыну участника дуэта "Чай вдвоём" 20 лет. Его родители разошлись в 2006 году, но Денис Клявер поддерживает близкие отношения с Тимофеем и проводит с ним много времени. В 2009 году юноша снялся в клипе отца "Как ты была красива", где сыграл Клявера-старшего в молодости. Тимофей — чемпион мира по тхэквондо среди юниоров.

Леван Павлиашвили

Сосо Павлиашвили и его сын Леван. Фото © Instagram / soso_pavliashvili_official

Сын Леван родился в первом браке певца Сосо Павлиашвили в 1987 году. По словам звёздного отца, он спас Левана от наркомании, отдав в Суворовское училище. Позже Леван окончил Военно-технический университет при Федеральном агентстве специального строительства. Сейчас он занимается ресторанным бизнесом и иногда выходит на сцену вместе с Сосо. Леван женат на Ирине Патлах, которая периодически принимает участие в концертах Павлиашвили в качестве бэк-вокалистки.

Влад Соколовский

Андрей Соколовский и его сын Влад. Фото © Instagram / vs20