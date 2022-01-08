Российские звёзды, которые скрыли отцов своих детей

Светлана Лобода

Светлана Лобода с дочерью Тильдой. Фото © Instagram / lobodaofficial

В 2018 году Светлана Лобода во второй раз стала матерью — на свет появилась её дочь Тильда. Евангелина, первый ребёнок певицы, была рождена в браке с танцором Андреем Царём, но имя папы второй девочки звезда решила не предавать огласке. Впрочем, необычное имя, которое ей дали, позволило фанатам предположить, что её отцом является не кто иной, как солист группы Rammstein Тилль Линдеманн. Лободу неоднократно видели в его компании, но подтверждать или опровергать эти слухи певица не торопится.

Юлия Пересильд

Юлия Пересильд с дочерями. Фото © Instagram / juliaperesild

У Юлии Пересильд две дочери: Анна родилась в 2009-м, Мария — в 2013-м. Несмотря на свой публичный статус, актриса долгое время скрывала детей от общественности и не называла имя их отца. Тем временем в СМИ ходили упорные слухи, что папой девочек может быть известный режиссёр Алексей Учитель. В 2017 году догадки фанатов подтвердились: звёзды признались, что состоят в отношениях и воспитывают детей.

Альбина Джанабаева

Альбина Джанабаева с сыном Константином. Фото © Instagram / albinadzhanabaeva

Участница нескольких итераций группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева в 2004 году впервые стала матерью. До этого момента она работала бэк-вокалисткой в команде Валерия Меладзе, а приглашение к участию в популярном женском коллективе получила после рождения сына Константина. Слухи о том, что отцом ребёнка является именно Валерий Меладзе, появились после его развода в 2009 году. Певец подтвердил, что это правда, и всё встало на свои места, а сейчас у пары уже трое детей.

Елена Захарова

Елена Захарова с дочерью. Фото © Instagram / lenazaharova57

В 2010 году актриса Елена Захарова вышла замуж за гендиректора компании Systematic Software Solutions Сергея Мамотова. Вскоре молодожёны стали родителями, но малышка Маша прожила лишь восемь месяцев и скончалась от острой вирусной инфекции. Трагедия послужила поводом для развода пары, однако Захарова всё же нашла в себе силы жить дальше. В 2017 году, в возрасте 42 лет, она снова стала мамой. Дочь зовут Майей, но имя её отца до сих пор является тайной.

Агния Дитковските

Агния Дитковските и её первенец Фёдор. Фото © Instagram / ditkovskyte