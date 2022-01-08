На Кипре обнаружен гибрид штаммов "дельта" и "омикрон"

Новый вариант коронавируса, являющийся гибридом штаммов "дельта" и "омикрон", обнаружен на Кипре. Об этом сообщил в субботу заведующий Лаборатории биотехнологии и молекулярной вирусологии местного университета Леонтиос Кострикис.

Гибрид, получивший название "дельтакрон", имеет генетическую основу как у дельта-штамма, но при этом ряд его мутаций такие же, как у омикрон-штамма. Выводов о его потенциальной опасности учёные пока не делают, но если окажется, что "дельтакрон" взял от своих "родителей" самые худшие качества (высокую летальность и заразность), то бороться с ним будет невероятно тяжело.

"Мы нашли значительное количество мутаций, которые ранее обнаруживались только во время случаев заражения омикрон-штаммом", — приводит ТАСС слова специалиста.

К слову, ранее учёные из ЮАР предрекли скорый конец пандемии из-за появления "омикрона". Если тенденция к высокой заразности вируса с минимальными осложнениями сохранится во всём мире, то он полностью разделит показатели заболеваемости и смертности, считают специалисты.