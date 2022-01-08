Беглый банкир Аблязов, объявивший себя "лидером протеста", призвал ввести санкции против Казахстана
58-летний финансист уверен, что является "врагом номер один" для нынешних властей республики. От США он потребовал не допустить "превращения Казахстана в Белоруссию".
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Бывший руководитель АО "Банк Туран Алем" Мухтар Аблязов, заочно осуждённый в Казахстане, заявил, что обратился к лидерам США и европейских стран с требованием ввести санкции против нынешнего руководства республики.
"Я написал президенту США, всем главам европейских государств, чтобы требовать санкций против режима", — уточнил он в беседе с итальянской газетой Corriere della Sera.
Ранее Аблязов назвал себя лидером протестов в Казахстане и призвал Запад вмешаться в ситуацию, чтобы не допустить "превращения Казахстана в Белоруссию".
Также в интервью бизнесмен назвал себя "врагом номер один" властей Казахстана и даже президента России Владимира Путина. Помимо этого, он призвал международное сообщество осудить республику "как изгнанника, прекратить заниматься бизнесом".
Как уже сообщал Лайф, 58-летний Мухтар Аблязов заочно приговорён к 20 годам лишения свободы за хищение семи миллиардов долларов из "БТА банка" и к пожизненному сроку за организацию убийства его бизнес-партнёра Ержана Татишева. В 2020 году Аблязов был заочно приговорён к 15 годам колонии. В 1998–1999 годах банкир занимал пост министра энергетики, индустрии, торговли Казахстана. Сейчас он проживает во Франции, Париж отказал в выдаче финансиста.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. От России в Казахстан прибыли подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ. А накануне, 7 января, власти республики ввели красный уровень террористической опасности.
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