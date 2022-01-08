Беглый банкир Аблязов, объявивший себя "лидером протеста", призвал ввести санкции против Казахстана

Бывший руководитель АО "Банк Туран Алем" Мухтар Аблязов, заочно осуждённый в Казахстане, заявил, что обратился к лидерам США и европейских стран с требованием ввести санкции против нынешнего руководства республики.

"Я написал президенту США, всем главам европейских государств, чтобы требовать санкций против режима", — уточнил он в беседе с итальянской газетой Corriere della Sera.

Ранее Аблязов назвал себя лидером протестов в Казахстане и призвал Запад вмешаться в ситуацию, чтобы не допустить "превращения Казахстана в Белоруссию".

Также в интервью бизнесмен назвал себя "врагом номер один" властей Казахстана и даже президента России Владимира Путина. Помимо этого, он призвал международное сообщество осудить республику "как изгнанника, прекратить заниматься бизнесом".