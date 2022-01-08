Блиновская заявила об уходе из инфобизнеса после скандального интервью Собчак

Популярный блогер и основательница "Марафона желаний" Елена Блиновская объявила, что уходит из инфобизнеса. Об этом она написала в своём инстаграме, прикрепив фрагмент из недавнего интервью Ксении Собчак, которое посмотрели более восьми миллионов раз.

Отметим, что в ходе беседы с телеведущей Елена показала себя не с лучшей стороны: ругалась матом, оскорбляла собеседницу, агрессивно реагировала на вопросы о своём "марафоне", а иногда и вовсе отворачивалась и молчала. Интересно, что при этом Блиновская пропагандирует дружелюбие и позитивное отношение к миру, что никак не соответствовало её образу, сложившемуся у посмотревших интервью. "Инфоцыганка" несколько раз пыталась оправдаться, то обвинив Собчак в непрофессионализме, то свалив всё на массовый хейт от проплаченных ботов, то выкладывая в сториз критику от подписчиков в адрес самой Собчак. Но сегодня автор "Марафона желаний" заявила о закрытии своего бизнеса.

"Я ухожу! Я на пике, и мой курс сейчас не собирается сворачивать обороты. Но всё. Пора. Мне пора идти дальше. Я протоптала эту дорогу огромному количеству гениев... Среди них будут новые лидеры", — подчеркнула она.

Комментарии под её постом в "Инстаграме" говорят о позитивном восприятии пользователей этого решения.

"Ура! Это лучшая новость", — написал один комментатор.

"Правильно делаешь, уходи! После такого интервью бежать надо", — подхватил другой.

"Курсы по истерике будут", — сыронизировал третий.

"Обо***ась — вот и уходит", — подметил другой пользователь.