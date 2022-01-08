Блиновская заявила об уходе из инфобизнеса после скандального интервью Собчак
Основательница "Марафона желаний" решила, что ей "пора идти дальше" после обрушившегося на неё хейта.
Фото © Instagram / elena_blinovskaya
Популярный блогер и основательница "Марафона желаний" Елена Блиновская объявила, что уходит из инфобизнеса. Об этом она написала в своём инстаграме, прикрепив фрагмент из недавнего интервью Ксении Собчак, которое посмотрели более восьми миллионов раз.
Отметим, что в ходе беседы с телеведущей Елена показала себя не с лучшей стороны: ругалась матом, оскорбляла собеседницу, агрессивно реагировала на вопросы о своём "марафоне", а иногда и вовсе отворачивалась и молчала. Интересно, что при этом Блиновская пропагандирует дружелюбие и позитивное отношение к миру, что никак не соответствовало её образу, сложившемуся у посмотревших интервью. "Инфоцыганка" несколько раз пыталась оправдаться, то обвинив Собчак в непрофессионализме, то свалив всё на массовый хейт от проплаченных ботов, то выкладывая в сториз критику от подписчиков в адрес самой Собчак. Но сегодня автор "Марафона желаний" заявила о закрытии своего бизнеса.
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"Я ухожу! Я на пике, и мой курс сейчас не собирается сворачивать обороты. Но всё. Пора. Мне пора идти дальше. Я протоптала эту дорогу огромному количеству гениев... Среди них будут новые лидеры", — подчеркнула она.
Комментарии под её постом в "Инстаграме" говорят о позитивном восприятии пользователей этого решения.
"Ура! Это лучшая новость", — написал один комментатор.
"Правильно делаешь, уходи! После такого интервью бежать надо", — подхватил другой.
"Курсы по истерике будут", — сыронизировал третий.
"Обо***ась — вот и уходит", — подметил другой пользователь.
Ранее Лайф рассказывал, что Собчак случайно опубликовала пикантный ролик для любимого, но теперь всем хочется его развидеть. На кадрах Ксения пытается успокоить мужа, заверяя его, что отдыхает одна.
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