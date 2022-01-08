НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Опубликованы имена погибших при беспорядках сотрудников КНБ Казахстана

В списке числится семь человек, среди них — двое офицеров-преподавателей и трое курсантов Академии погранслужбы КНБ.

8 января, 14:24
<p><em style="font-style: italic;">Портреты погибших при беспорядках в Казахстане сотрудников КНБ. </em>© Коллаж LIFE</p>

Портреты погибших при беспорядках в Казахстане сотрудников КНБ. © Коллаж LIFE

Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана опубликовал список погибших в ходе беспорядков сотрудников. В нём числится семь человек, среди них — двое офицеров-преподавателей и трое курсантов Академии погранслужбы КНБ. Ещё двое погибших являются сотрудниками региональных ДКНБ.

Погибшие:

  • Полковник Андрей Кабдинов (начальник кафедры Академии погранслужбы КНБ) 1974 г.р.
  • Подполковник Дастан Адилбай (начальник отдела АТЦ ДКНБ по Жамбылской области) 1982 г.р.
  • Капитан Адиль Нуркенов (младший о/у ОВКР по частям СВО) 1993 г.р.
  • Капитан Жандос Жагалбаев (старший офицер Академии погранслужбы КНБ) 1994 г.р.
  • Рядовой военнослужащий Мейрхан Битим (курсант Академии погранслужбы КНБ) 2002 г.р.
  • Рядовой военнослужащий Даулет Жупарбеков (курсант Академии погранслужбы КНБ) 2002 г.р.
  • Рядовой военнослужащий Жайык Адылкан (курсант Академии погранслужбы КНБ) 1999 г.р.
МВД Казахстана опубликовало имена полицейских, погибших при беспорядках

МВД Казахстана опубликовало имена полицейских, погибших при беспорядках

Ранее Лайф писал, что 10 января в Казахстане объявлен общенациональный траур по погибшим в ходе протестов. Общее количество жертв на данный момент по-прежнему неизвестно. Сообщалось, что количество сотрудников правоохранительных органов, погибших в результате столкновений с протестующими в Казахстане, увеличилось до 18 человек. В ходе беспорядков также пострадало 748 сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих Нацгвардии. Известно о гибели сотрудника телеканала "Алматы", а накануне мародёры застрелили известного режиссёра и рэпера Сакена Битаева.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1