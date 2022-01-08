Опубликованы имена погибших при беспорядках сотрудников КНБ Казахстана
В списке числится семь человек, среди них — двое офицеров-преподавателей и трое курсантов Академии погранслужбы КНБ.
Портреты погибших при беспорядках в Казахстане сотрудников КНБ. © Коллаж LIFE
Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана опубликовал список погибших в ходе беспорядков сотрудников. В нём числится семь человек, среди них — двое офицеров-преподавателей и трое курсантов Академии погранслужбы КНБ. Ещё двое погибших являются сотрудниками региональных ДКНБ.
Погибшие:
- Полковник Андрей Кабдинов (начальник кафедры Академии погранслужбы КНБ) 1974 г.р.
- Подполковник Дастан Адилбай (начальник отдела АТЦ ДКНБ по Жамбылской области) 1982 г.р.
- Капитан Адиль Нуркенов (младший о/у ОВКР по частям СВО) 1993 г.р.
- Капитан Жандос Жагалбаев (старший офицер Академии погранслужбы КНБ) 1994 г.р.
- Рядовой военнослужащий Мейрхан Битим (курсант Академии погранслужбы КНБ) 2002 г.р.
- Рядовой военнослужащий Даулет Жупарбеков (курсант Академии погранслужбы КНБ) 2002 г.р.
- Рядовой военнослужащий Жайык Адылкан (курсант Академии погранслужбы КНБ) 1999 г.р.
Ранее Лайф писал, что 10 января в Казахстане объявлен общенациональный траур по погибшим в ходе протестов. Общее количество жертв на данный момент по-прежнему неизвестно. Сообщалось, что количество сотрудников правоохранительных органов, погибших в результате столкновений с протестующими в Казахстане, увеличилось до 18 человек. В ходе беспорядков также пострадало 748 сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих Нацгвардии. Известно о гибели сотрудника телеканала "Алматы", а накануне мародёры застрелили известного режиссёра и рэпера Сакена Битаева.
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