Опубликованы имена погибших при беспорядках сотрудников КНБ Казахстана

Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана опубликовал список погибших в ходе беспорядков сотрудников. В нём числится семь человек, среди них — двое офицеров-преподавателей и трое курсантов Академии погранслужбы КНБ. Ещё двое погибших являются сотрудниками региональных ДКНБ.