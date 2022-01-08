Шведские учёные: Искусственный интеллект лишит работы представителей около 30 профессий

Институт оценки рынка труда и политики образования Швеции перечислил профессии, которые в будущем заменит искусственный интеллект (ИИ). Об этом сообщает газета Dagens Nyheter. По словам специалистов, электронные "мозги" постепенно выполняют всё больше и больше функций в нашем мире, что неуклонно ведёт к расслоению общества по уровню зарплат в разных сферах деятельности, заставляя некоторые профессии исчезать.

По прогнозу учёных, технология сможет заменить не только низкоквалифицированный персонал, но и, например, врачей. Искусственный интеллект уже научился определять различные типы переломов, а в будущем сможет рекомендовать лечение, вытеснив, таким образом, рентгенологов.

"Искусственный интеллект способен выполнять эту работу мгновенно, что поможет сократить количество рабочих мест с трудоёмкими задачами в отрасли, где у нас сейчас есть дефицит персонала", — уточнил ортопед из Дандерюдской больницы Макс Гордон.

По его словам, ИИ могут внедрить в области неотложной помощи и в гинекологии, а также сократить нехватку медсестёр.

Впрочем, машина уже готова вытеснить человека и в ряде других профессий, не связанных с медициной. В будущем бухгалтеры, фотомодели, операторы станков в полиграфии, деревообработке, химической и металлургической отраслях, кассиры и продавцы, младший персонал в сельском хозяйстве, уборщики, машинисты, монтёры, младший административный персонал, сварщики, строители, агенты, водители, лесники и почтальоны также могут лишиться своей работы из-за ИИ.