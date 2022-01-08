Украинские пограничники не пустили в страну звезду сериала "Жуки" Вячеслава Чепурченко

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины не пустили в страну 34-летнего российского актёра театра и кино за посещение Крыма. Об этом сообщила в субботу пресс-служба ведомства. По данным "Украинской правды", речь идёт о звезде сериала "Жуки" Вячеславе Чепурченко. На территорию Незалежной он прибыл по рабочей необходимости — ради съёмок в одном из проектов.

"Гражданин РФ прибыл вчера в Борисполь авиарейсом из Стамбула. Во время проведения необходимых мер контроля пограничники контрольно-пропускного пункта "Киев" установили, что россиянин, являющийся актёром театра и кино, нарушал порядок въезда на временно оккупированную территорию Крыма. Там он участвовал в съёмках российского сериала", — указано в сообщении ведомства.

Вероятно, украинские пограничники имели в виду сериал "Гурзуф", съёмки которого действительно проходили в Крыму. Помимо Чепурченко в нём сыграли Пётр Фёдоров, Евгений Антропов, Александр Бухаров, Мария Смольникова, Дарья Урсуляк и другие.

Ранее Лайф рассказывал, что в конце прошлого года петиция о запрете всем россиянам въезжать на Украину набрала голоса для рассмотрения Владимиром Зеленским. Её автором стал бывший глава одесской ячейки "Правого сектора"* и фигурант ряда уголовных дел Сергей Стерненко, который просит запретить гражданам РФ посещение территории Украины или ввести визовый режим.