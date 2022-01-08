"Поставили на колени, пригрозили автоматами": Продюсер раскрыл обстоятельства задержания корреспондента RT Обищенко в Казахстане
Сейчас связаться с журналистом не получается, его коллеги уже подключили к поискам посольство.
Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий
Продюсер RT Михаил Краснов рассказал об обстоятельствах, при которых в Казахстане задержали внештатного корреспондента телеканала Станислава Обищенко. По его словам, группа приехала из Нур-Султана в Алма-Ату и отправилась снимать обстановку в городе.
"Отправились снимать несколько стендапов в церкви и затем поехали на площадь Республики для подсъёма военной техники. Подъехала машина с военными, поставили на колени, пригрозили автоматами и заставили пройти в машину", — приводит его слова RT.
Сейчас связаться с Обищенко не получается, журналисты уже подключили посольство.
А ранее российское посольство в Нур-Султане направило в полицию запрос с просьбой прояснить информацию о задержании гражданина РФ. Скорее всего, речь шла о гражданине, который, по данным СМИ, попал в поле зрения полиции во время беспорядков в Костанайской области 6 января. Отмечалось, что во время разгона бунтовщиков в участок было доставлено 245 человек, позже 35 из них, в основном женщины и дети, были отпущены.
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