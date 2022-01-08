Продюсер RT Михаил Краснов рассказал об обстоятельствах, при которых в Казахстане задержали внештатного корреспондента телеканала Станислава Обищенко. По его словам, группа приехала из Нур-Султана в Алма-Ату и отправилась снимать обстановку в городе.

"Отправились снимать несколько стендапов в церкви и затем поехали на площадь Республики для подсъёма военной техники. Подъехала машина с военными, поставили на колени, пригрозили автоматами и заставили пройти в машину", — приводит его слова RT.

Сейчас связаться с Обищенко не получается, журналисты уже подключили посольство.