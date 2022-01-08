НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Стрельба произошла в центре Дербента

Нападавший объявлен в розыск, а пострадавший доставлен в больницу.

8 января, 14:05

© Pixabay

Стрельба произошла в центре города Дербент в Дагестане, в результате ранение получил один человек. Об этом сообщили в региональном СУ СК.

"В результате стрельбы по ул. Сальмана в Дербенте ранен один человек. Следователи возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство", — цитирует ТАСС сообщение ведомства.

Нападавший объявлен в розыск, а пострадавший доставлен в больницу.

В центре Алма-Аты в субботу утром возобновилась стрельба

В центре Алма-Аты в субботу утром возобновилась стрельба

А ранее в США огнестрельное ранение получила четырёхлетняя племянница Джорджа Флойда — афроамериканца, погибшего от рук полицейского в мае 2020 года.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1