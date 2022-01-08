Стрельба произошла в центре Дербента
Нападавший объявлен в розыск, а пострадавший доставлен в больницу.
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Стрельба произошла в центре города Дербент в Дагестане, в результате ранение получил один человек. Об этом сообщили в региональном СУ СК.
"В результате стрельбы по ул. Сальмана в Дербенте ранен один человек. Следователи возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство", — цитирует ТАСС сообщение ведомства.
Нападавший объявлен в розыск, а пострадавший доставлен в больницу.
А ранее в США огнестрельное ранение получила четырёхлетняя племянница Джорджа Флойда — афроамериканца, погибшего от рук полицейского в мае 2020 года.
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