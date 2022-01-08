Стрельба произошла в центре Дербента

Стрельба произошла в центре города Дербент в Дагестане, в результате ранение получил один человек. Об этом сообщили в региональном СУ СК.

"В результате стрельбы по ул. Сальмана в Дербенте ранен один человек. Следователи возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство", — цитирует ТАСС сообщение ведомства.

Нападавший объявлен в розыск, а пострадавший доставлен в больницу.