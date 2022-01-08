КХЛ может приостановить регулярный чемпионат из-за коронавируса
Ранее лига была вынуждена отменить матчи ЦСКА, уфимского "Салавата Юлаева" и "Автомобилиста" из Екатеринбурга.
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Континентальная хоккейная лига (КХЛ) рассматривает вариант с приостановкой регулярного чемпионата из-за вспышки коронавируса в командах.
"Лига провела несколько экстренных совещаний, где обсудила различные варианты развития событий: присуждение технических поражений, приостановку чемпионата с последующим продолжением, в том числе с продлением его сроков", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте КХЛ.
Решение о дальнейшем сценарии развития событий планируется вынести на следующей неделе.
Ранее Лайф сообщал, что КХЛ отменила два матча "Автомобилиста" из Екатеринбурга, московского ЦСКА и игры "Салавата Юлаева" из-за вспышки коронавируса в командах.
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