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КХЛ может приостановить регулярный чемпионат из-за коронавируса

Ранее лига была вынуждена отменить матчи ЦСКА, уфимского "Салавата Юлаева" и "Автомобилиста" из Екатеринбурга.

8 января, 14:16
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) рассматривает вариант с приостановкой регулярного чемпионата из-за вспышки коронавируса в командах.

"Лига провела несколько экстренных совещаний, где обсудила различные варианты развития событий: присуждение технических поражений, приостановку чемпионата с последующим продолжением, в том числе с продлением его сроков", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте КХЛ.

Решение о дальнейшем сценарии развития событий планируется вынести на следующей неделе.

КХЛ отменила два матча ЦСКА из-за 17 случаев коронавируса в команде

КХЛ отменила два матча ЦСКА из-за 17 случаев коронавируса в команде

Ранее Лайф сообщал, что КХЛ отменила два матча "Автомобилиста" из Екатеринбурга, московского ЦСКА и игры "Салавата Юлаева" из-за вспышки коронавируса в командах.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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