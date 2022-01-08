МИД РФ: Россиян нет среди пострадавших в ходе массовых беспорядков в Казахстане
В ведомстве отметили, что после событий 5–6 января обстановка в стране постепенно меняется к лучшему.
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Россиян нет среди пострадавших в ходе массовых беспорядков в Казахстане, угроз в адрес российских загранучреждений также не поступало, обстановка вокруг дипломатических и консульских миссий остаётся спокойной. Об этом говорится в заявлении МИД РФ по ситуации в республике.
"Кризисный штаб посольства в Нур-Султане ведёт обработку обращений россиян, сообщивших о невозможности выехать из РК, продолжает уточнять списки и места их проживания для дальнейшего решения вопроса об их возвращении на родину", — напомнили в ведомстве.
Граждане России, находящиеся в Алма-Атинской области, 9 января с 17:00 до 18:00 (по местному времени) смогут вылететь из Алма-Аты в Иваново и Оренбург. Рейсы выполнит военно-транспортная авиация Минобороны РФ. Сбор — в терминале алма-атинского аэропорта в 14:00 (по местному времени).
"Посольство Российской Федерации в Нур-Султане обратилось к властям страны с просьбой оказать содействие росгражданам по вопросам паспортного и таможенного контроля при вылете", — добавили в ведомстве.
В целом в МИД РФ констатировали, что после событий 5–6 января обстановка в Казахстане постепенно меняется к лучшему: в Алма-Ате от экстремистов зачистили административные здания, удалось взять под контроль аэропорт, в республике возобновлено движение пассажирских поездов, стабилизировалась работа некоторых национальных платёжных систем, анонсированы меры поддержки бизнеса, пострадавшего от действий мародёров.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. От России в Казахстан прибыли подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ. А накануне, 7 января, власти республики ввели красный уровень террористической опасности.
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