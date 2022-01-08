МИД РФ: Россиян нет среди пострадавших в ходе массовых беспорядков в Казахстане

Россиян нет среди пострадавших в ходе массовых беспорядков в Казахстане, угроз в адрес российских загранучреждений также не поступало, обстановка вокруг дипломатических и консульских миссий остаётся спокойной. Об этом говорится в заявлении МИД РФ по ситуации в республике.

"Кризисный штаб посольства в Нур-Султане ведёт обработку обращений россиян, сообщивших о невозможности выехать из РК, продолжает уточнять списки и места их проживания для дальнейшего решения вопроса об их возвращении на родину", — напомнили в ведомстве.

Граждане России, находящиеся в Алма-Атинской области, 9 января с 17:00 до 18:00 (по местному времени) смогут вылететь из Алма-Аты в Иваново и Оренбург. Рейсы выполнит военно-транспортная авиация Минобороны РФ. Сбор — в терминале алма-атинского аэропорта в 14:00 (по местному времени).

"Посольство Российской Федерации в Нур-Султане обратилось к властям страны с просьбой оказать содействие росгражданам по вопросам паспортного и таможенного контроля при вылете", — добавили в ведомстве.