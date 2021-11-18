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Собчак случайно опубликовала пикантный ролик для любимого, но теперь всем хочется его развидеть

На кадрах Ксения пытается успокоить мужа, заверяя его, что отдыхает одна.

18 ноября, 10:21

Фото © Instagram / xenia_sobchak

Ксения Собчак отдохнула с маленьким сыном в Дубае, выложив оттуда несколько знойных снимков в бикини. А теперь рассказала в "Инстаграме", как была организована её поездка, и показала кадры, на которых счастливая позирует с ребёнком. Однако, когда пользователи пролистали карусель кадров до конца, у них возникли вопросы.

Видео © Instagram / xenia_sobchak

Последним почему-то шёл пикантный ролик, на котором 40-летняя ведущая позировала в бикини. Ксения показала своё тело, а затем перевела камеру на лицо. На этих кадрах блондинка без макияжа, на коже лица сыпь, а тело покрыто пигментными пятнами. Многие из подписчиков сильно пожалели, что увидели Ксению в таком виде. При этом блондинка обращалась к возлюбленному, успокаивая его тем, что она находится одна. В конце Собчак даже сказала: "Перестань", обратившись к избраннику, что наводит на мысли, что он до этого прислал ей ревнивое сообщение.

Мой любимый, я лежу на пляжике — одна абсолютно. Здесь, в кабинке. Вон там где-то плещется мой ребёнок. Ну чего ты, ну перестань

Ксения Собчак

Фото © Instagram / xenia_sobchak, konbog75

Фото © Instagram / xenia_sobchak, konbog75

Пользователи решили, что интимный видеоотчёт не предназначался для чужих глаз и Ксения выложила его по ошибке. Увидеть его, судя по всему, должен был лишь её супруг — режиссёр Константин Богомолов. Также юзеры не могли не отметить, что Ксения на кадрах появилась без фильтров и макияжа, показав проблемную кожу.

Видеоотчёт случайно загрузился?🤔

vitaly039rus

И я об этом подумала, что нечаянно загрузила 😂

natalie.milde

Фото © Instagram / xenia_sobchak, konbog75

Фото © Instagram / xenia_sobchak, konbog75

По крайней мере, мы можем быть уверенными, что с инстаграмом Ксюше не помогают 🤭

julia.brainstorm

Такой требовательной даме нужно срочно сменить косметику и обратиться к дерматологу

nnm2412

Впрочем, среди дискутирующих на тему случайности выложенного видео есть немало скептиков, которые уверены, что ролик выложен специально. Мол, Ксения Анатольевна — мастер поднимать хайп и провоцировать бурные дискуссии вокруг своей персоны. Мотивом в данном случае могли стать слухи о том, что между Богомоловым и Собчак пробежала кошка, мол, дело близится к разводу. Блондинка могла таким "вирусным" способом дать публике понять, что у них всё хорошо. Даже если у них не всё хорошо...

Пользователи восхищались фото Собчак в бикини, пока не разглядели его поближе

Пользователи восхищались фото Собчак в бикини, пока не разглядели его поближе

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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