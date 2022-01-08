Красноярские волонтёры устроили фотосессию для бездомных, и на кадрах их теперь не узнать
Героев проекта привели в порядок, выдали красивые наряды и обувь. Девушке сделали макияж и причёску, а мужчинам — стильные стрижки. Помимо вещей для съёмок им также подарили зимнюю одежду.
Кадр после и до фотосессии. © Instagram / oxana.hi
Красноярские общественники-волонтёры организовали фотосессию для бездомных. Как рассказала координатор проекта фонда "Милосердие" Александра Колузаева, акция призвана показать, что живущие сейчас на улице люди такие же, как и все.
"Наши герои были в восторге! У них светились глаза! Помимо вещей для съёмок им дали тёплую зимнюю одежду и обувь, сытно накормили. Если они примут решение поменять свою жизнь, мы поможем", — отметила она в беседе с "Подъёмом".
Снимки с фотосессии опубликовала красноярская общественница Оксана Хикматулина на своей странице в "Инстаграме". Также для сравнения она приложила снимок бездомных до чудесного преображения. Стоит отметить, что над героями фотосессии отменно "поколдовали" — привели в порядок, выдали красивые наряды и обувь. Девушке сделали макияж и причёску, а мужчинам — стильные стрижки.
Ранее Лайф рассказывал, что дизайнер вместо модели снял в своём костюме бездомного, внешность которого поразила всех до единого.
Комментариев: 0