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Красноярские волонтёры устроили фотосессию для бездомных, и на кадрах их теперь не узнать

Героев проекта привели в порядок, выдали красивые наряды и обувь. Девушке сделали макияж и причёску, а мужчинам — стильные стрижки. Помимо вещей для съёмок им также подарили зимнюю одежду.

8 января, 14:45
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<p><em style="font-style: italic;">Кадр после и до фотосессии. </em>© Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CYbcq_JthHS/?utm_medium=copy_link" target="_blank" rel="noopener noreferrer">oxana.hi</a></p>

Кадр после и до фотосессии. © Instagram / oxana.hi

Красноярские общественники-волонтёры организовали фотосессию для бездомных. Как рассказала координатор проекта фонда "Милосердие" Александра Колузаева, акция призвана показать, что живущие сейчас на улице люди такие же, как и все.

"Наши герои были в восторге! У них светились глаза! Помимо вещей для съёмок им дали тёплую зимнюю одежду и обувь, сытно накормили. Если они примут решение поменять свою жизнь, мы поможем", — отметила она в беседе с "Подъёмом".

Снимки с фотосессии опубликовала красноярская общественница Оксана Хикматулина на своей странице в "Инстаграме". Также для сравнения она приложила снимок бездомных до чудесного преображения. Стоит отметить, что над героями фотосессии отменно "поколдовали" — привели в порядок, выдали красивые наряды и обувь. Девушке сделали макияж и причёску, а мужчинам — стильные стрижки.

  • Кадр с фотосессии. © Instagram / oxana.hi
    Кадр с фотосессии. © Instagram / oxana.hi
  • Кадр с фотосессии. © Instagram / oxana.hi
    Кадр с фотосессии. © Instagram / oxana.hi
  • Кадр с фотосессии. © Instagram / oxana.hi
    Кадр с фотосессии. © Instagram / oxana.hi
  • Кадр до преображения. © Instagram / oxana.hi
    Кадр до преображения. © Instagram / oxana.hi

Кадр с фотосессии. © Instagram / oxana.hi

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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