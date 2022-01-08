Красноярские волонтёры устроили фотосессию для бездомных, и на кадрах их теперь не узнать

Красноярские общественники-волонтёры организовали фотосессию для бездомных. Как рассказала координатор проекта фонда "Милосердие" Александра Колузаева, акция призвана показать, что живущие сейчас на улице люди такие же, как и все.

"Наши герои были в восторге! У них светились глаза! Помимо вещей для съёмок им дали тёплую зимнюю одежду и обувь, сытно накормили. Если они примут решение поменять свою жизнь, мы поможем", — отметила она в беседе с "Подъёмом".

Снимки с фотосессии опубликовала красноярская общественница Оксана Хикматулина на своей странице в "Инстаграме". Также для сравнения она приложила снимок бездомных до чудесного преображения. Стоит отметить, что над героями фотосессии отменно "поколдовали" — привели в порядок, выдали красивые наряды и обувь. Девушке сделали макияж и причёску, а мужчинам — стильные стрижки.







