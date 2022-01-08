Девять человек умерли от отравления метиловым спиртом в Тюмени
Подозреваемые уже установлены — они с 3 января продавали смертельно опасные напитки в нескольких торговых точках города.
© Pixabay
Девять человек скончались в результате отравления метиловым спиртом в Тюменской области. Следователи возбудили уголовное дело, виновникам грозит до 10 лет лишения свободы.
"По версии следствия, с 3 января 2022 года в торговых точках, расположенных на улицах Ставропольской и Рижской в городе Тюмени, несколькими лицами была сбыта гражданам нелицензионная спиртосодержащая жидкость (метиловый спирт) с водочной этикеткой "Родники Сибири", представляющая опасность для жизни и здоровья потребителей", — рассказали в СК.
В результате погибло девять человек. Подозреваемые уже установлены — это четыре человека 1971, 1993, 1974 и 1987 года рождения. Расследование дела находится на контроле руководства СУ СКР по региону.
Одна из самых громких историй с отравлениями суррогатным алкоголем произошла осенью 2021 года в Оренбургской области. Там 7 октября сообщили о семи погибших, однако это число продолжило расти, в результате жертвами отравления стали более 30 человек. По делу было задержано десять фигурантов, арестовано четыре человека. Все пострадавшие — жители Восточного Оренбуржья. Суррогатный алкоголь они купили в Орске. Правоохранители также нашли магазин, где был приобретён спирт для изготовления опасного спиртного.
Комментариев: 0