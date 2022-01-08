Девять человек умерли от отравления метиловым спиртом в Тюмени

Девять человек скончались в результате отравления метиловым спиртом в Тюменской области. Следователи возбудили уголовное дело, виновникам грозит до 10 лет лишения свободы.

"По версии следствия, с 3 января 2022 года в торговых точках, расположенных на улицах Ставропольской и Рижской в городе Тюмени, несколькими лицами была сбыта гражданам нелицензионная спиртосодержащая жидкость (метиловый спирт) с водочной этикеткой "Родники Сибири", представляющая опасность для жизни и здоровья потребителей", — рассказали в СК.