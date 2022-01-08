НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Девять человек умерли от отравления метиловым спиртом в Тюмени

Подозреваемые уже установлены — они с 3 января продавали смертельно опасные напитки в нескольких торговых точках города.

8 января, 14:59

© Pixabay

Девять человек скончались в результате отравления метиловым спиртом в Тюменской области. Следователи возбудили уголовное дело, виновникам грозит до 10 лет лишения свободы.

"По версии следствия, с 3 января 2022 года в торговых точках, расположенных на улицах Ставропольской и Рижской в городе Тюмени, несколькими лицами была сбыта гражданам нелицензионная спиртосодержащая жидкость (метиловый спирт) с водочной этикеткой "Родники Сибири", представляющая опасность для жизни и здоровья потребителей", — рассказали в СК.

В результате погибло девять человек. Подозреваемые уже установлены — это четыре человека 1971, 1993, 1974 и 1987 года рождения. Расследование дела находится на контроле руководства СУ СКР по региону.

Токсиколог Лодягин рассказал, как распознать суррогатный алкоголь

Токсиколог Лодягин рассказал, как распознать суррогатный алкоголь

Одна из самых громких историй с отравлениями суррогатным алкоголем произошла осенью 2021 года в Оренбургской области. Там 7 октября сообщили о семи погибших, однако это число продолжило расти, в результате жертвами отравления стали более 30 человек. По делу было задержано десять фигурантов, арестовано четыре человека. Все пострадавшие — жители Восточного Оренбуржья. Суррогатный алкоголь они купили в Орске. Правоохранители также нашли магазин, где был приобретён спирт для изготовления опасного спиртного.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1