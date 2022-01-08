Российский блогер Лядов опроверг сообщения о своём задержании в Казахстане
Он заявил, что с ним всё в порядке и, более того, он не находится на территории этой страны.
Российский тревел-блогер и автор канала "The Люди" Антон Лядов опроверг информацию о своём задержании в Казахстане. Соответствующее заявление он опубликовал в своём аккаунте в "Инстаграме".
"Меня не задержали. Я не нахожусь в Казахстане. Друзья, я и мои близкие получают множество сообщений по поводу новости о моём якобы задержании. Это не так. Лично меня нет на территории Казахстана в данный момент", — написал он.
Ранее о задержании блогера сообщил ряд казахстанских СМИ. По их данным, Лядов якобы отправился в республику снимать репортаж про протесты.
Напомним, что 10 января в Казахстане объявлен общенациональный траур по погибшим в ходе протестов. Общее количество жертв на данный момент по-прежнему неизвестно. Сообщалось, что количество сотрудников правоохранительных органов, погибших в результате столкновений с протестующими в Казахстане, увеличилось до 18 человек. В ходе беспорядков также пострадало 748 сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих Нацгвардии. Известно о гибели сотрудника телеканала "Алматы", а недавно мародёры застрелили известного режиссёра и рэпера Сакена Битаева.
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