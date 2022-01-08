Российский блогер Лядов опроверг сообщения о своём задержании в Казахстане

Российский тревел-блогер и автор канала "The Люди" Антон Лядов опроверг информацию о своём задержании в Казахстане. Соответствующее заявление он опубликовал в своём аккаунте в "Инстаграме".

"Меня не задержали. Я не нахожусь в Казахстане. Друзья, я и мои близкие получают множество сообщений по поводу новости о моём якобы задержании. Это не так. Лично меня нет на территории Казахстана в данный момент", — написал он.