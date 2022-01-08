Корреспондент Лайфа: В Алма-Ате звучат сирены
После звукового оповещения последовало объявление, жителей просят не выходить из дома.
Фото © ТАСС / Orda.kz
В Алма-Ате звучат сирены © SHOT
В Алма-Ате звучат сирены, передаёт корреспондент Лайфа с места событий, люди бегут в укрытие. После звукового оповещения последовало объявление, на кадрах, которые публикует SHOT, можно разобрать, что жителей просят не выходить из дома и покинуть улицы из-за скорого наступления комендантского часа.
Утром 8 января наш корреспондент тоже рассказывал об обстановке в центре Алма-Аты, по его словам, в городе шли уличные бои, были слышны автоматные очереди. В распоряжении телеграм-канала SHOT оказались утренние кадры.
Утренняя стрельба в Алма-Ате © SHOT
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. От России в Казахстан прибыли подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ. А накануне, 7 января, власти республики ввели красный уровень террористической опасности.
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