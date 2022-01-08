Корреспондент Лайфа: В Алма-Ате звучат сирены

В Алма-Ате звучат сирены, передаёт корреспондент Лайфа с места событий, люди бегут в укрытие. После звукового оповещения последовало объявление, на кадрах, которые публикует SHOT, можно разобрать, что жителей просят не выходить из дома и покинуть улицы из-за скорого наступления комендантского часа.