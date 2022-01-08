В Жамбылской области Казахстана задержали бандитов с целым арсеналом оружия
В ходе обысков у злоумышленников, в частности, изъяли снайперскую винтовку, автоматы, пистолеты, а также крупную сумму в тенге, долларах, евро и киргизских сомах.
Кадр из видео © Telegram / "Sputnik Казахстан"
Кадры с задержанием бандитов с целым арсеналом оружия © Telegram / "Sputnik Казахстан"
В Жамбылской области Казахстана правоохранители задержали группировку радикалов, у которых обнаружили целый арсенал оружия. Об этом сообщает "Sputnik Казахстан".
Отмечается, что, в частности, у злоумышленников изъяли снайперскую винтовку, автоматы, пистолеты, а также крупную сумму в тенге, долларах, евро и киргизских сомах. По данным телеграм-канала, преступники снабжали бунтовщиков алкоголем и наркотическими веществами.
В общей сложности в Жамбылской области полицейские уже задержали 139 человек.
Напомним, что 10 января в Казахстане объявлен общенациональный траур по погибшим в ходе протестов. Общее количество жертв на данный момент по-прежнему неизвестно. Сообщалось, что количество сотрудников правоохранительных органов, погибших в результате столкновений с протестующими в Казахстане, увеличилось до 18 человек. В ходе беспорядков также пострадало 748 сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих Нацгвардии. Известно о гибели сотрудника телеканала "Алматы", а недавно мародёры застрелили известного режиссёра и рэпера Сакена Битаева.
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