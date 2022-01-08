В Жамбылской области Казахстана задержали бандитов с целым арсеналом оружия

Кадры с задержанием бандитов с целым арсеналом оружия © Telegram / "Sputnik Казахстан"

В Жамбылской области Казахстана правоохранители задержали группировку радикалов, у которых обнаружили целый арсенал оружия. Об этом сообщает "Sputnik Казахстан".

Отмечается, что, в частности, у злоумышленников изъяли снайперскую винтовку, автоматы, пистолеты, а также крупную сумму в тенге, долларах, евро и киргизских сомах. По данным телеграм-канала, преступники снабжали бунтовщиков алкоголем и наркотическими веществами.