Актёр и певец Никита Пресняков отчитал отца, Владимира Преснякова, за "хвастовство" о выигранном сыном боксёрском поединке с актёром Алексеем Паниным. Своё мнение внук Аллы Пугачёвой высказал в комментариях в "Инстаграме" под уже удалённой публикацией.

"Ну на фига это выкладывать. Даже я сам не выкладываю этот зашквар", — написал Никита в ответ на публикацию отца.

Фото © Инстаграм / presnyakovvladimir

Однако до этого внук Аллы Пугачёвой сам хвастался в "Инстаграме", что обучился боксу для поединка всего за три дня.

"Было три дня, чтоб немного обучиться боксу и выйти в октагон. Сам не понял, как меня занесло <...>, но как-то так вот вышло. В любом случае — опыт", — написал он после боя, прикрепив фото в перчатках.

Напомним, бой между Никитой Пресняковым и актёром Алексеем Паниным состоялся на одном из промоушенов ММА. В октагоне актёры встретились впервые — для обоих этот бой фактически дебютный. Панин провёл поединок в защитном шлеме, но это не уберегло его от нокаута.