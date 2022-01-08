"На фига выкладывать этот зашквар": Никита Пресняков отчитал отца за пиар своей драки с Паниным
Однако до этого на своей странице в "Инстаграме" внук Пугачёвой сам хвастался, что обучился боксу для поединка всего за три дня.
Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Актёр и певец Никита Пресняков отчитал отца, Владимира Преснякова, за "хвастовство" о выигранном сыном боксёрском поединке с актёром Алексеем Паниным. Своё мнение внук Аллы Пугачёвой высказал в комментариях в "Инстаграме" под уже удалённой публикацией.
"Ну на фига это выкладывать. Даже я сам не выкладываю этот зашквар", — написал Никита в ответ на публикацию отца.
Фото © Инстаграм / presnyakovvladimir
Однако до этого внук Аллы Пугачёвой сам хвастался в "Инстаграме", что обучился боксу для поединка всего за три дня.
"Было три дня, чтоб немного обучиться боксу и выйти в октагон. Сам не понял, как меня занесло <...>, но как-то так вот вышло. В любом случае — опыт", — написал он после боя, прикрепив фото в перчатках.
Напомним, бой между Никитой Пресняковым и актёром Алексеем Паниным состоялся на одном из промоушенов ММА. В октагоне актёры встретились впервые — для обоих этот бой фактически дебютный. Панин провёл поединок в защитном шлеме, но это не уберегло его от нокаута.
А ранее Лайф рассказал, что бывшая домработница Пугачёвой пожаловалась на несносный характер Никиты Преснякова. При этом Людмила призналась, что считает его, Кристину Орбакайте и Филиппа Киркорова своими детьми.
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