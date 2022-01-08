На видео попал момент обрушения "уставшего" моста в центре Минска

Видеорегистратор одного из водителей в Минске зафиксировал момент обрушения пешеходного моста на улице Немига. Кадры с места происшествия появились в телеграм-канале Onliner .

Автомобиль затормозил перед светофором за мгновение до того, как мост упал всего в нескольких метрах от машины. При этом в непосредственной близости от конструкции в тот момент находился и пешеход. К счастью, он успел вовремя отбежать.