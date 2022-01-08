На видео попал момент обрушения "уставшего" моста в центре Минска
На кадрах видно, что в непосредственной близости от падающей конструкции находился человек. К счастью, он успел вовремя отбежать.
Кадр из видео © Telegram / Onliner
На видео попал момент обрушения пешеходного моста в центре Минска © Telegram / Onliner
Видеорегистратор одного из водителей в Минске зафиксировал момент обрушения пешеходного моста на улице Немига. Кадры с места происшествия появились в телеграм-канале Onliner.
Автомобиль затормозил перед светофором за мгновение до того, как мост упал всего в нескольких метрах от машины. При этом в непосредственной близости от конструкции в тот момент находился и пешеход. К счастью, он успел вовремя отбежать.
Напомним, инцидент произошёл около трёх часов ночи сегодня, 8 января. Как уже ранее писал Лайф, причиной произошедшего власти Минска назвали "усталость моста". Конструкция попросту не выдержала повышенной нагрузки из-за скачков температур и колебаний из-за близости к метро, отметили в столичном горисполкоме.
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