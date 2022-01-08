Жители Нур-Султана угощают чаем и пирожками дежурящих на улице военных. © "Хабар 24" / Telegram / Sputnik Казахстан

Жители Нур-Султана угощают пирожками и горячим чаем дежурящих на улице военных. Сюжет о поддержке граждан вышел на телеканале "Хабар 24".

Судя по кадрам, можно сказать, что сложная ситуация ещё больше сплотила жителей казахстанской столицы. Так, в морозную погоду неравнодушные горожане решили предложить бесплатно всем силовикам подкрепиться. Кроме того, в помощь правоохранительным органам люди самых разных профессий объединяются в народные дружины.

"Мы готовы выполнять любую задачу, которую поставит наш главнокомандующий президент Касым-Жомарт Токаев. <...> Необязательно же нужно стоять охранять [въезд в город] с оружием, есть также интеллектуально-информационная сфера — кибербезопасность", — сказал в интервью один из добровольцев.