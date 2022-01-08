Вместе сильнее: Жители Нур-Султана угощают горячим чаем и пирожками дежурящих на улицах военных
Кроме того, в помощь правоохранителям люди самых разных профессий объединяются в народные дружины. Среди добровольцев замечены спортсмены, врачи, предприниматели, педагоги и волонтёры.
Кадр из видео © Telegram / Sputnik Казахстан
Жители Нур-Султана угощают чаем и пирожками дежурящих на улице военных. © "Хабар 24" / Telegram / Sputnik Казахстан
Жители Нур-Султана угощают пирожками и горячим чаем дежурящих на улице военных. Сюжет о поддержке граждан вышел на телеканале "Хабар 24".
Судя по кадрам, можно сказать, что сложная ситуация ещё больше сплотила жителей казахстанской столицы. Так, в морозную погоду неравнодушные горожане решили предложить бесплатно всем силовикам подкрепиться. Кроме того, в помощь правоохранительным органам люди самых разных профессий объединяются в народные дружины.
"Мы готовы выполнять любую задачу, которую поставит наш главнокомандующий президент Касым-Жомарт Токаев. <...> Необязательно же нужно стоять охранять [въезд в город] с оружием, есть также интеллектуально-информационная сфера — кибербезопасность", — сказал в интервью один из добровольцев.
Напомним, около 500 жителей Нур-Султана объединились в народные дружины для помощи полицейским в охране общественного порядка и важных государственных объектов. Так, среди добровольцев замечены спортсмены, врачи, предприниматели, педагоги и волонтёры.
Ранее Лайф писал, что 10 января в Казахстане объявлен общенациональный траур по погибшим в ходе протестов. Общее количество жертв на данный момент по-прежнему неизвестно. Сообщалось, что количество сотрудников правоохранительных органов, погибших в результате столкновений с протестующими в Казахстане, увеличилось до 18 человек. В ходе беспорядков также пострадало 748 сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих Нацгвардии. Известно о гибели сотрудника телеканала "Алматы", а накануне мародёры застрелили известного режиссёра и рэпера Сакена Битаева.
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