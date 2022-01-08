Футболка Миранчука стала самой дорогой на аукционе "Аталанты"

Футболка российского полузащитника итальянской "Аталанты" Алексея Миранчука стала самой дорогой на традиционном рождественском аукционе клуба. Об этом сообщает Bergamo TV.

В частности, за неё предложили 1,8 тысячи евро. Чуть меньше готовы выложить за футболки Дувана Сапаты, Хосе Паломино и других игроков команды из Бергамо. Всего клуб может заработать более 21 тысячи евро.