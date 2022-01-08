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Футболка Миранчука стала самой дорогой на аукционе "Аталанты"

Всего же клуб на реализации форм всех игроков может выручить более 21 тысячи евро.

8 января, 15:26

Фото © ТАСС /  Jonathan Moscrop / Sportimage via PA Images

Футболка российского полузащитника итальянской "Аталанты" Алексея Миранчука стала самой дорогой на традиционном рождественском аукционе клуба. Об этом сообщает Bergamo TV.

В частности, за неё предложили 1,8 тысячи евро. Чуть меньше готовы выложить за футболки Дувана Сапаты, Хосе Паломино и других игроков команды из Бергамо. Всего клуб может заработать более 21 тысячи евро.

Алексей Миранчук не дал согласия на переход в "Дженоа"

Алексей Миранчук не дал согласия на переход в "Дженоа"

Ранее Лайф сообщал, что Алексей Миранчук отказался переходить в "Дженоа", который совсем недавно возглавил украинец Андрей Шевченко.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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