WSJ: Для США сдерживание России важнее проблем Украины
Журналисты американского журнала уверены в угрозе "российского вторжения".
Фото © ТАСС / U.S. Army photo by Capt. Kyle Abraham, 16th Combat Aviation Brigade
Для США гораздо важнее сдержать Россию, чем решить кризис на Украине. Так считает автор статьи "Страшный момент для Европы", которая вышла в американском журнале The Wall Street Journal.
"Хуже, чем новая война на Украине, было бы позволить Путину запугать НАТО и заставить его отступить из Восточной Европы", — написал он.
По мнению журналиста, администрация президента США Джо Байдена пойдёт на любые уступки в грядущих переговорах между Москвой и Вашингтоном по гарантиям безопасности. Сами же представители СМИ уверены в угрозе "российского вторжения".
Напомним, Москва передала Вашингтону проект соглашения о гарантиях безопасности. В нём Россия призвала США исключить дальнейшее расширение НАТО на восток, не использовать территорию третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга и не создавать военные базы на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО. Переговоры РФ и США по гарантиям безопасности должны пройти 10 января, а через два дня, 12 января, должны состояться переговоры с НАТО.
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