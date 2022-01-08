WSJ: Для США сдерживание России важнее проблем Украины

Для США гораздо важнее сдержать Россию, чем решить кризис на Украине. Так считает автор статьи "Страшный момент для Европы", которая вышла в американском журнале The Wall Street Journal.

"Хуже, чем новая война на Украине, было бы позволить Путину запугать НАТО и заставить его отступить из Восточной Европы", — написал он.