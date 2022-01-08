Москвичей предупредили о мощном снегопаде

Жителей Москвы 9 и 10 января ожидает мощный снегопад. По прогнозам синоптиков, за сутки в городе может выпасть до восьми сантиметров осадков.

"По прогнозам синоптиков, снегопад начнётся после 15:00 9 января и завершится во второй половине дня 10 января. Наиболее интенсивными осадки будут в вечерние и ночные часы воскресенья", — сообщил заммэра Москвы Пётр Бирюков в телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы.

Он обратился к автомобилистам и призвал заранее планировать поездки с учётом погодных условий и работы спецтехники. По словам Бирюкова, в уборке снега будет задействовано максимальное количество техники и дворников.