Москвичей предупредили о мощном снегопаде
Власти столицы призвали автомобилистов заранее планировать поездки с учётом погодных условий. В уборке снега будет задействовано максимальное количество спецтехники и дворников.
© Агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов
Жителей Москвы 9 и 10 января ожидает мощный снегопад. По прогнозам синоптиков, за сутки в городе может выпасть до восьми сантиметров осадков.
"По прогнозам синоптиков, снегопад начнётся после 15:00 9 января и завершится во второй половине дня 10 января. Наиболее интенсивными осадки будут в вечерние и ночные часы воскресенья", — сообщил заммэра Москвы Пётр Бирюков в телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы.
Он обратился к автомобилистам и призвал заранее планировать поездки с учётом погодных условий и работы спецтехники. По словам Бирюкова, в уборке снега будет задействовано максимальное количество техники и дворников.
Как сообщал Лайф ранее, руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о росте количества экстремальных природных явлений в России. Из-за географических особенностей процесс изменения климата в нашей стране идёт быстрее, чем в среднем по миру.
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