Sputnik: В пригороде Алма-Аты идёт бой
А в самом городе к вечеру зазвучали сирены, жителей просят не покидать дома.
Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
В пригороде Алма-Аты, вдоль трассы на Бишкек, уже несколько часов продолжается боестолкновение. Об этом сообщает "Sputnik Казахстан" со ссылкой на местных жителей.
По данным агентства, речь идёт об окрестностях посёлка Райымбек.
А в самом городе к вечеру зазвучали сирены. Как передаёт корреспондент Лайфа с места событий, после звукового сигнала последовало оповещение: жителей просят не выходить из дома и покинуть улицы из-за скорого наступления комендантского часа.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. От России в Казахстан прибыли подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ. А накануне, 7 января, власти республики ввели красный уровень террористической опасности.
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