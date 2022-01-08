НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Sputnik: В пригороде Алма-Аты идёт бой

А в самом городе к вечеру зазвучали сирены, жителей просят не покидать дома.

8 января, 16:25
11138
<p>Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

В пригороде Алма-Аты, вдоль трассы на Бишкек, уже несколько часов продолжается боестолкновение. Об этом сообщает "Sputnik Казахстан" со ссылкой на местных жителей.

По данным агентства, речь идёт об окрестностях посёлка Райымбек.

А в самом городе к вечеру зазвучали сирены. Как передаёт корреспондент Лайфа с места событий, после звукового сигнала последовало оповещение: жителей просят не выходить из дома и покинуть улицы из-за скорого наступления комендантского часа.

В Алма-Ате водители вскрывают подземные резервуары с топливом на заправках из-за нехватки бензина

В Алма-Ате водители вскрывают подземные резервуары с топливом на заправках из-за нехватки бензина

Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. От России в Казахстан прибыли подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ. А накануне, 7 января, власти республики ввели красный уровень террористической опасности.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1