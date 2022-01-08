Sputnik: В пригороде Алма-Аты идёт бой

В пригороде Алма-Аты, вдоль трассы на Бишкек, уже несколько часов продолжается боестолкновение. Об этом сообщает "Sputnik Казахстан" со ссылкой на местных жителей.

А в самом городе к вечеру зазвучали сирены. Как передаёт корреспондент Лайфа с места событий, после звукового сигнала последовало оповещение: жителей просят не выходить из дома и покинуть улицы из-за скорого наступления комендантского часа.