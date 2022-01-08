Очевидцы беспорядков в Алма-Ате рассказали Лайфу, кто громил их город в дни активных протестов
Изначально люди вышли на мирный митинг, однако к вечеру первого дня к толпе присоединились уже экстремисты и мародёры.
Очевидцы погромов в Алма-Ате рассказали, что происходило в городе в дни самых активных протестов © SHOT
Жители Алма-Аты рассказали SHOT, что происходило в дни самых активных беспорядков и кто громил город. По их словам, многие протестующие выходили на улицы, чтобы мирно высказать своё мнение, однако к вечеру первого дня митингов к толпе подтянулись и другие люди.
"Днём мы все сидели мирно, костёр, песни пели... Ближе к вечеру люди начали собираться. Всё непонятно началось как-то, резко и сразу. Там было пятеро моих друзей, я не знаю, где они сейчас, говорят, в морге... Мы выходили мирно, это всё (устраивали беспорядки. — Прим. Лайфа) не мы делали, это всё мародёры. Не знаю, откуда они пришли, но были среди них из Киргизии люди. Я лично видел, когда номера снимались с машин, мародёры все были приезжие", — говорит один из участников протеста.
По его словам, многие мирные протестующие тогда покинули площадь, а некоторые отправились ловить мародёров, чтобы не дать им разгромить город.
"Я думаю, это не алмаатинцы, это люди приехавшие", — говорит про мародёров другой житель города.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. От России в Казахстан прибыли подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ. А накануне, 7 января, власти республики ввели красный уровень террористической опасности.
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