Очевидцы беспорядков в Алма-Ате рассказали Лайфу, кто громил их город в дни активных протестов

Жители Алма-Аты рассказали SHOT , что происходило в дни самых активных беспорядков и кто громил город. По их словам, многие протестующие выходили на улицы, чтобы мирно высказать своё мнение, однако к вечеру первого дня митингов к толпе подтянулись и другие люди.

"Днём мы все сидели мирно, костёр, песни пели... Ближе к вечеру люди начали собираться. Всё непонятно началось как-то, резко и сразу. Там было пятеро моих друзей, я не знаю, где они сейчас, говорят, в морге... Мы выходили мирно, это всё (устраивали беспорядки. — Прим. Лайфа) не мы делали, это всё мародёры. Не знаю, откуда они пришли, но были среди них из Киргизии люди. Я лично видел, когда номера снимались с машин, мародёры все были приезжие", — говорит один из участников протеста.