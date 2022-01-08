Telegraph: Европу встревожили планы по строительству газопровода "Сила Сибири – 2"
Как считают аналитики, новый проект могут присоединить к недрам Ямала, а именно оттуда снабжаются топливом европейские страны. По их мнению, всё это поднимает вопросы насчёт будущих поставок ресурсов.
Фото © ПАО "Газпром"
Европейские страны обеспокоились перспективами строительства газопровода "Сила Сибири – 2", который может пролегать между Россией и Китаем. Об этом пишет обозреватель Рейчел Миллард на страницах британской газеты The Telegraph.
Она отмечает, что Лондон с Брюсселем были слишком заняты спорами вокруг "Северного потока – 2", поэтому упустили "из виду" момент, когда Москва договорилась с Пекином удвоить поставки ресурсов в Азию. Новая магистраль, как подчёркивает журналистка, предусматривает эквивалентную мощность в 50 миллиардов кубометров голубого топлива в год.
Как считают западные аналитики, реализация "Силы Сибири – 2" окажет негативное влияние на энергетическую безопасность Европы. По их мнению, новый трубопровод могут попросту присоединить к недрам в районе Ямала, а именно оттуда снабжаются газом европейские страны.
"Это поднимает вопросы относительно будущих поставок на континент", — высказывают опасность британские эксперты.
Как указал аналитик из ICIS Томаш Маржец-Мансер, у Москвы есть много топлива, чтобы закрыть потребности всех сторон. Однако, по его словам, с появлением нового газопровода она может сделать выбор в пользу более выгодного покупателя.
Напомним, 10 сентября 2021 года "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен. Однако в середине ноября Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию компании-оператора Nord Stream 2 AG: ведомство требует, чтобы Nord Stream 2 AG передала основной капитал, касающийся трубопровода, в собственность своей германской "дочки". 16 ноября стало известно, что оператор "Северного потока – 2" учреждает дочернюю компанию в Германии, чтобы возобновить процесс сертификации. СМИ предполагают, что решение по "Северному потоку – 2" вряд ли примут в первой половине 2022 года.
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