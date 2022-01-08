Telegraph: Европу встревожили планы по строительству газопровода "Сила Сибири – 2"

Европейские страны обеспокоились перспективами строительства газопровода "Сила Сибири – 2", который может пролегать между Россией и Китаем. Об этом пишет обозреватель Рейчел Миллард на страницах британской газеты The Telegraph.

Она отмечает, что Лондон с Брюсселем были слишком заняты спорами вокруг "Северного потока – 2", поэтому упустили "из виду" момент, когда Москва договорилась с Пекином удвоить поставки ресурсов в Азию. Новая магистраль, как подчёркивает журналистка, предусматривает эквивалентную мощность в 50 миллиардов кубометров голубого топлива в год.

Как считают западные аналитики, реализация "Силы Сибири – 2" окажет негативное влияние на энергетическую безопасность Европы. По их мнению, новый трубопровод могут попросту присоединить к недрам в районе Ямала, а именно оттуда снабжаются газом европейские страны.

"Это поднимает вопросы относительно будущих поставок на континент", — высказывают опасность британские эксперты.