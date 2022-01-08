НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Telegraph: Европу встревожили планы по строительству газопровода "Сила Сибири – 2"

Как считают аналитики, новый проект могут присоединить к недрам Ямала, а именно оттуда снабжаются топливом европейские страны. По их мнению, всё это поднимает вопросы насчёт будущих поставок ресурсов.

8 января, 16:55

Фото © ПАО "Газпром"

Европейские страны обеспокоились перспективами строительства газопровода "Сила Сибири – 2", который может пролегать между Россией и Китаем. Об этом пишет обозреватель Рейчел Миллард на страницах британской газеты The Telegraph.

Она отмечает, что Лондон с Брюсселем были слишком заняты спорами вокруг "Северного потока – 2", поэтому упустили "из виду" момент, когда Москва договорилась с Пекином удвоить поставки ресурсов в Азию. Новая магистраль, как подчёркивает журналистка, предусматривает эквивалентную мощность в 50 миллиардов кубометров голубого топлива в год.

Daily Express: Путин переиграл Европу в вопросе о газе

Daily Express: Путин переиграл Европу в вопросе о газе

Как считают западные аналитики, реализация "Силы Сибири – 2" окажет негативное влияние на энергетическую безопасность Европы. По их мнению, новый трубопровод могут попросту присоединить к недрам в районе Ямала, а именно оттуда снабжаются газом европейские страны.

"Это поднимает вопросы относительно будущих поставок на континент", — высказывают опасность британские эксперты.

Как указал аналитик из ICIS Томаш Маржец-Мансер, у Москвы есть много топлива, чтобы закрыть потребности всех сторон. Однако, по его словам, с появлением нового газопровода она может сделать выбор в пользу более выгодного покупателя.

Поставки газа в КНР по "Силе Сибири" обновили абсолютный рекорд

Поставки газа в КНР по "Силе Сибири" обновили абсолютный рекорд

Напомним, 10 сентября 2021 года "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен. Однако в середине ноября Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию компании-оператора Nord Stream 2 AG: ведомство требует, чтобы Nord Stream 2 AG передала основной капитал, касающийся трубопровода, в собственность своей германской "дочки". 16 ноября стало известно, что оператор "Северного потока – 2" учреждает дочернюю компанию в Германии, чтобы возобновить процесс сертификации. СМИ предполагают, что решение по "Северному потоку – 2" вряд ли примут в первой половине 2022 года.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1