Диетолог Соломатина рассказала о правильных закусках для алкоголя

Чтобы после вечеринки чувствовать себя хорошо, важно пить и закусывать маленькими порциями, а также использовать правильные сочетания продуктов. Об этом в беседе с "Вечерней Москвой" рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

По её словам, особенно вредна связка алкоголя и жирной пищи, это сильно ударит по поджелудочной железе. Нежелательно и обилие тяжёлых закусок — тогда человек способен выпить больше нормы. Также опасна и острая еда, которая в сочетании со спиртным раздражает слизистую, а сильносолёная приводит к обезвоживанию.

"Водку можно заесть более плотными закусками. Это слабосолёная селёдка, в том числе в салатах, различная жирная рыба, икра, жюльен, но с белыми грибами или шампиньонами. Грибы — абсорбент, но есть условно съедобные грибы (разные сморчки), сочетая их с алкоголем, можно нарваться на галлюцинации", — рассказала специалист.

Также отличным абсорбентом является картофельное пюре и рис, они многими легко усваиваются. Также не заработать похмелье помогут холодец и квашеная капуста.

Для виски лучше всего подойдут фрукты, а коньяк хорошо вообще не закусывать. Белое сухое вино отлично сочетается с мясными закусками из птицы, рыбой, сыром, а красное — с тяжёлыми мясными блюдами, например с бужениной или паштетом. Сладкие же вина лучше совмещать с фруктами, ягодами или лёгкими десертами.

Во избежание похмелья врач советует не смешивать разные алкогольные напитки. Самым удачным вариантом будет пить что-то знакомое, что хорошо переносится индивидуально. Универсальным же выбором будет белое сухое вино, в котором содержится мало градусов и сахара. Также Соломатина советует всем пить воду во время застолья и есть фрукты.

"Хороший абсорбент — яблоки, груши, сливы, дыни. Также стоит добавить на стол мочегонные продукты, например арбуз. Он быстро выведет из организма токсины. А томатный сок будет разжижать кровь, из-за чего человек почувствует себя лучше", — заключила диетолог.