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Аэропорт Алма-Аты закрыт на неопределённый срок

5 января воздушную гавань атаковали участники массовых беспорядков, однако позже её взяли под контроль миротворцы.

8 января, 17:35

Аэропорт Алма-Аты. Фото © foursquare.com

Аэропорт Алма-Аты, который 5 января атаковали участники массовых беспорядков, закрыт на неопределённый срок, сообщает "Sputnik Казахстан".

Накануне Лайф писал, что миротворцы взяли под контроль аэропорт Алма-Аты. После этого в пресс-службе заявили, что воздушная гавань не будет работать до полуночи 9 января, а затем продлили этот срок до 10 января.

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Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. От России в Казахстан прибыли подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ. А накануне, 7 января, власти республики ввели красный уровень террористической опасности.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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