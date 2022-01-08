Аэропорт Алма-Аты закрыт на неопределённый срок
5 января воздушную гавань атаковали участники массовых беспорядков. Позже её взяли под контроль миротворцы.
Аэропорт Алма-Аты, который 5 января атаковали участники массовых беспорядков, закрыт на неопределённый срок, сообщает "Sputnik Казахстан".
Накануне Лайф писал, что миротворцы взяли под контроль аэропорт Алма-Аты. После этого в пресс-службе заявили, что воздушная гавань не будет работать до полуночи 9 января, а затем продлили этот срок до 10 января.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. От России в Казахстан прибыли подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ. А накануне, 7 января, власти республики ввели красный уровень террористической опасности.
Аэропорт Алма-Аты. Фото © foursquare.com