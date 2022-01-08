МИД РФ получил от россиян несколько сотен запросов о вывозе из Казахстана

Департамент ситуационно-кризисного центра МИД РФ получил несколько сотен обращений россиян с просьбой о вывозе из Казахстана. В основном сообщения приходят из Алма-Аты.

"Нами уже обработано несколько сот обращений с просьбой о вывозе — в основном из Алма-Аты. Уточняем местонахождение и контактные телефоны, конкретную ситуацию. Приоритетное внимание — возвращению детей и школьников, которые были на каникулах", — рассказали РИА "Новости" в ДСКЦ.