МИД РФ получил от россиян несколько сотен запросов о вывозе из Казахстана
В департаменте ситуационно-кризисного центра заявили, что приоритетное внимание — возвращению на родину детей и школьников, которые были на каникулах.
Фото © ТАСС / Фадеичев Сергей
Департамент ситуационно-кризисного центра МИД РФ получил несколько сотен обращений россиян с просьбой о вывозе из Казахстана. В основном сообщения приходят из Алма-Аты.
"Нами уже обработано несколько сот обращений с просьбой о вывозе — в основном из Алма-Аты. Уточняем местонахождение и контактные телефоны, конкретную ситуацию. Приоритетное внимание — возвращению детей и школьников, которые были на каникулах", — рассказали РИА "Новости" в ДСКЦ.
Там напомнили, что в МИД и дипмиссиях открыты горячие линии для приёма и обработки обращений россиян. В основном это те, кто приехал на отдых в новогодние каникулы или к родственникам. Всего в Казахстане на консульском учёте стоит около 60 тысяч россиян.
Напомним, завтра самолёты Министерства обороны выполнят спецрейсы из Алма-Аты для доставки россиян на родину. 9 января с 17:00 до 18:00 (по местному времени) граждане смогут вылететь из Алма-Аты в Иваново и Оренбург. А сегодня борт военно-транспортной авиации ВКС РФ доставил 25 российских туристов из Казахстана на родину. Самолёт вылетел с аэродрома Жетыген Алма-Аты в Москву.
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