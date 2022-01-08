Авиаотряд "Роскосмоса" доставил в Москву 30 студентов и курсантов из Байконура

Авиаотряд "Роскосмоса" доставил в Москву из казахстанского города Байконур 30 студентов и курсантов военных вузов, которые находились там на новогодних каникулах. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации.

В частности, в столицу прибыли курсанты Военно-космической академии имени Можайского, Ярославского высшего военного училища ПВО, петербургских Военно-медицинской академии имени Кирова и Военной академии связи имени Будённого, Высшего военного авиационного училища (Краснодар), Военно-учебного научного центра (Воронеж). Также на самолёте "Роскосмоса" были студенты Санкт-Петербургского государственного морского технического университета, Оренбургского госуниверситета, университета "Синергия" (Москва).

В одном из городов Казахстана ни разу не отключили интернет на фоне массовых беспорядков

Напомним, сейчас в городе Байконур действуют ограничения для жителей из-за ситуации с беспорядками в Казахстане. В частности, КПП закрыты ночью, перемещение по городу в ночное время ограниченно. Также с 22:00 закрыты магазины и кафе. С 7 января под запретом торговля алкогольными напитками в городе. Продавать спиртное смогут только заведения общепита.