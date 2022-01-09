Супермаркеты в Алма-Ате возобновят работу по сокращённому графику
Отмечается, что запасы продовольствия на торговых объектах, складах поставщиков и дистрибьюторов находятся в достаточном объёме.
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Супермаркеты в казахстанском городе Алма-Ата возобновляют работу по сокращённому графику. Об этом сообщили в пресс-службе Управления предпринимательства и инвестиций города.
"На сегодня открыто 28 филиалов супермаркетов сетей Magnum, "Тоймарт" и "Смолл". Запасы продовольствия в торговых объектах, на складах поставщиков и дистрибьюторов — в достаточном объёме", — говорится в сообщении.
Работать торговые сети в ближайшие два дня будут с девяти утра до 18:00, для этого были приняты меры для обеспечения безопасности. В управлении также добавили, что с 10 января планируется поэтапно возобновить работу всех производственных предприятий города, в первую очередь — пищевой промышленности.
Ранее Лайф писал, что аэропорт Алма-Аты закрылся на неопределённый срок. 5 января воздушную гавань атаковали участники массовых беспорядков, однако позже её взяли под контроль миротворцы.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. От России в Казахстан прибыли подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ. А 7 января власти республики ввели красный уровень террористической опасности.
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