Супермаркеты в Алма-Ате возобновят работу по сокращённому графику

Супермаркеты в казахстанском городе Алма-Ата возобновляют работу по сокращённому графику. Об этом сообщили в пресс-службе Управления предпринимательства и инвестиций города.

"На сегодня открыто 28 филиалов супермаркетов сетей Magnum, "Тоймарт" и "Смолл". Запасы продовольствия в торговых объектах, на складах поставщиков и дистрибьюторов — в достаточном объёме", — говорится в сообщении.

Работать торговые сети в ближайшие два дня будут с девяти утра до 18:00, для этого были приняты меры для обеспечения безопасности. В управлении также добавили, что с 10 января планируется поэтапно возобновить работу всех производственных предприятий города, в первую очередь — пищевой промышленности.