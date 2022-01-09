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Учёные из Института сердца рассказали об опасности антител переболевших ковидом

Исследование выявило проблему у 177 медицинских работников, перенёсших инфекцию до появления вакцин.

9 января, 01:22
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<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Антитела, появившиеся у человека после перенесённого коронавируса, могут атаковать здоровые клетки организма. Об их опасности рассказала группа исследователей из Института сердца в Лос-Анджелесе.

В опубликованной в журнале Journal of Translational Medicine статье учёные рассказали, что через несколько месяцев после выздоровления у человека отмечается повышенный уровень антител, которые могут работать неправильно и быть опасными. Исследование показало, что 177 медицинских работников, которые перенесли инфекцию до появления вакцин, в течение полугода испытывали хронические воспаления, повреждения суставов, кожи и нервной системы.

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А ранее Лайф писал, что учёные обнаружили "подпольный" способ распространения ковида. По их мнению, в такой ситуации эффективность антител значительно уменьшается.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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