Доктор медицинских наук Токарев посчитал возможным появление ковида-супермутанта

Возвращение коронавируса в животную среду может вызвать новые варианты вируса, которые приведут к ещё одной вспышке заболеваний. Главный профилактолог УрФО, научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины, доктор медицинских наук Сергей Токарев не исключил и появления некоего супермутанта.

"Необходимо тщательно отслеживать всю последующую судьбу омикрон-варианта как у людей, так и у животных. Нельзя исключить, что при прямых и обратных зоонозных передачах однажды может появиться и некий супермутант", — сказал он Ura.ru.

Токарев категорически не согласился с мнением, что к нам пришёл "мягонький "омикрон", который всю жизнь будет таким, и пандемия завершится. Он привёл в пример зарубежные страны, где отмечаются грандиозные темпы роста госпитализаций как взрослых, так и детей. При этом весь мутационный потенциал вируса ещё не исчерпан, а его попадание в животную среду может обернуться для нас ещё большими проблемами, добавил он.

С этим мнением согласен и микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, академик РАН Виталий Зверев. Эксперт считает, что когда вирус находит промежуточного хозяина, то может измениться настолько, что станет смертельно опасным и обретёт совсем другие свойства.