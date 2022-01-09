Доктор медицинских наук Токарев посчитал возможным появление ковида-супермутанта
Весь мутационный потенциал вируса не исчерпан, а его попадание на промежуточного хозяина может изменить инфекцию настолько, что она станет смертельно опасна, считает его коллега Виталий Зверев.
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Возвращение коронавируса в животную среду может вызвать новые варианты вируса, которые приведут к ещё одной вспышке заболеваний. Главный профилактолог УрФО, научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины, доктор медицинских наук Сергей Токарев не исключил и появления некоего супермутанта.
"Необходимо тщательно отслеживать всю последующую судьбу омикрон-варианта как у людей, так и у животных. Нельзя исключить, что при прямых и обратных зоонозных передачах однажды может появиться и некий супермутант", — сказал он Ura.ru.
Токарев категорически не согласился с мнением, что к нам пришёл "мягонький "омикрон", который всю жизнь будет таким, и пандемия завершится. Он привёл в пример зарубежные страны, где отмечаются грандиозные темпы роста госпитализаций как взрослых, так и детей. При этом весь мутационный потенциал вируса ещё не исчерпан, а его попадание в животную среду может обернуться для нас ещё большими проблемами, добавил он.
С этим мнением согласен и микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, академик РАН Виталий Зверев. Эксперт считает, что когда вирус находит промежуточного хозяина, то может измениться настолько, что станет смертельно опасным и обретёт совсем другие свойства.
К слову, ранее Лайф писал, что учёные из ЮАР предрекли скорый конец пандемии из-за появления "омикрона". Если тенденция к высокой заразности вируса с минимальными осложнениями сохранится во всём мире, то он полностью разделит показатели заболеваемости и смертности, считают специалисты. А на днях в России выявлены первые незавозные случаи заражения "омикроном". По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, заболевание было диагностировано у нескольких пациентов из регионов.
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