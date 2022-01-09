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Гинцбург рассказал, совместима ли вакцинация от ковида с окунанием в прорубь

В первую очередь, по словам учёного, нужно обратить внимание на состояние сердечно-сосудистой системы.

8 января, 23:26
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков

Вакцинация против новой коронавирусной инфекции не может быть препятствием для окунания в прорубь во время крещенских купаний. Об этом заявил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Никаким образом вакцинация не может быть взаимосвязана с купанием. Если человек искупается в проруби, и это для него не стрессовое состояние, и у него не будет спазмов сердечных в первую очередь, то процесс вакцинации никак не повлияет", сказал Гинцбург в беседе с ТАСС.

При этом он подчеркнул, что проблемы с сердечно-сосудистой системой могут стать противопоказанием для участия в подобных мероприятиях. Гинцбург уточнил, что решение о купании нужно принимать лишь в том случае, если делаешь это не впервые и постоянно закаляешься.

Гинцбург объяснил, кому можно сочетать купание в проруби и вакцинацию от ковида. Всё дело в стрессе

Гинцбург объяснил, кому можно сочетать купание в проруби и вакцинацию от ковида. Всё дело в стрессе

А ранее Лайф писал, что Гинцбург заявил о необходимости привить 70% населения за полгода для победы над ковидом. По его словам, если темпы вакцинации среди россиян не вырастут, "мы будем считать волны до бесконечности".

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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