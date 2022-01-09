Гинцбург рассказал, совместима ли вакцинация от ковида с окунанием в прорубь
В первую очередь, по словам учёного, нужно обратить внимание на состояние сердечно-сосудистой системы.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков
Вакцинация против новой коронавирусной инфекции не может быть препятствием для окунания в прорубь во время крещенских купаний. Об этом заявил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
"Никаким образом вакцинация не может быть взаимосвязана с купанием. Если человек искупается в проруби, и это для него не стрессовое состояние, и у него не будет спазмов сердечных в первую очередь, то процесс вакцинации никак не повлияет", — сказал Гинцбург в беседе с ТАСС.
При этом он подчеркнул, что проблемы с сердечно-сосудистой системой могут стать противопоказанием для участия в подобных мероприятиях. Гинцбург уточнил, что решение о купании нужно принимать лишь в том случае, если делаешь это не впервые и постоянно закаляешься.
А ранее Лайф писал, что Гинцбург заявил о необходимости привить 70% населения за полгода для победы над ковидом. По его словам, если темпы вакцинации среди россиян не вырастут, "мы будем считать волны до бесконечности".
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