Гинцбург рассказал, совместима ли вакцинация от ковида с окунанием в прорубь

Вакцинация против новой коронавирусной инфекции не может быть препятствием для окунания в прорубь во время крещенских купаний. Об этом заявил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Никаким образом вакцинация не может быть взаимосвязана с купанием. Если человек искупается в проруби, и это для него не стрессовое состояние, и у него не будет спазмов сердечных в первую очередь, то процесс вакцинации никак не повлияет", — сказал Гинцбург в беседе с ТАСС.

При этом он подчеркнул, что проблемы с сердечно-сосудистой системой могут стать противопоказанием для участия в подобных мероприятиях. Гинцбург уточнил, что решение о купании нужно принимать лишь в том случае, если делаешь это не впервые и постоянно закаляешься.