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Снимавшаяся в "Сватах" актриса Инна Королёва допустила продолжение проекта

Она также предположила, почему многим поклонникам сериала не понравился седьмой сезон.

8 января, 23:06
<p>Инна Королёва © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/korolevainna/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">korolevainna</a></p>

Инна Королёва © Instagram / korolevainna

У сериала "Сваты" может появиться продолжение в виде восьмой части. С таким предположением выступила актриса Инна Королёва, сыгравшая героиню Марию Ковалёву (Будько).

"Я допускаю, что могут быть сняты "Сваты-8", сказала она в рамках беседы с блогером Лизой Дидковской.

При этом актриса подчеркнула, что её слова не являются подтверждением существования реальных планов по проекту. Однако она заметила, что всем участникам было грустно расставаться после съёмок седьмого сезона, так как они сплотились действительно по-семейному.

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Инна Королёва также предположила, почему многим поклонникам проекта не понравился седьмой сезон. Она считает, что вкусы у всех людей различаются, и понимает, что всем нравиться сериал не может. Она объяснила, что отсутствие единой истории в новых эпизодах могло оттолкнуть зрителей.

Ранее Лайф писал, что российские зрители раскритиковали долгожданный сезон "Сватов". Пользователи сошлись во мнении, что в новых сериях не было связного сюжета, а шутки были банальными и плоскими.

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Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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