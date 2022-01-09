НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

NYT: США могут запретить поставки ряда товаров в Россию из-за Украины

В первую очередь американская администрация планирует ударить по военной и аэрокосмической системам РФ.

8 января, 22:36
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/WhiteHouse/status/1470049581333368837/photo/3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">The White House</a></p>

Фото © Twitter / The White House

Соединённые Штаты Америки рассматривают новый пакет санкций против России в случае "вторжения" на Украину. Об этом со ссылкой на американских чиновников сообщает The New York Times.

В частности, рассматривается вариант ограничений на поставки высокотехнологичной продукции, а также микроэлектроники, сделанной с применением американских технологий или ПО. Отмечается, что технологические санкции в первую очередь ударят по военной и аэрокосмической системам РФ. Америка уделит особое внимание истребителям, зенитным ракетным системам, противоспутниковым, а также космическим системам и новым технологиям, в разработке которых Россия надеется преуспеть.

CNN: Введение новых антироссийских санкций чревато для экономики США

CNN: Введение новых антироссийских санкций чревато для экономики США

Новые рестрикции США обсуждали в последние дни с союзниками. Также среди возможных ограничений значится отключение России от крупнейших банковских и платёжных систем.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США и ФРГ выступают за мирное урегулирование ситуации с Украиной. По его словам, западные страны предпочитают идти по пути дипломатии и деэскалации.

Напомним, что в последнее время некоторые западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны, в том числе на Украину. Так, ранее в постпредстве РФ при ООН заявили, что Россия не планирует вторжения в Незалежную. Президент РФ Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться на Украину. А военный эксперт Александр Жилин объяснил, кому выгоден фейк о "русских танках у границ Незалежной".

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1