NYT: США могут запретить поставки ряда товаров в Россию из-за Украины

Соединённые Штаты Америки рассматривают новый пакет санкций против России в случае "вторжения" на Украину. Об этом со ссылкой на американских чиновников сообщает The New York Times.

В частности, рассматривается вариант ограничений на поставки высокотехнологичной продукции, а также микроэлектроники, сделанной с применением американских технологий или ПО. Отмечается, что технологические санкции в первую очередь ударят по военной и аэрокосмической системам РФ. Америка уделит особое внимание истребителям, зенитным ракетным системам, противоспутниковым, а также космическим системам и новым технологиям, в разработке которых Россия надеется преуспеть.

Новые рестрикции США обсуждали в последние дни с союзниками. Также среди возможных ограничений значится отключение России от крупнейших банковских и платёжных систем.