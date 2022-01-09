NYT: США могут запретить поставки ряда товаров в Россию из-за Украины
В первую очередь американская администрация планирует ударить по военной и аэрокосмической системам РФ.
Фото © Twitter / The White House
Соединённые Штаты Америки рассматривают новый пакет санкций против России в случае "вторжения" на Украину. Об этом со ссылкой на американских чиновников сообщает The New York Times.
В частности, рассматривается вариант ограничений на поставки высокотехнологичной продукции, а также микроэлектроники, сделанной с применением американских технологий или ПО. Отмечается, что технологические санкции в первую очередь ударят по военной и аэрокосмической системам РФ. Америка уделит особое внимание истребителям, зенитным ракетным системам, противоспутниковым, а также космическим системам и новым технологиям, в разработке которых Россия надеется преуспеть.
Новые рестрикции США обсуждали в последние дни с союзниками. Также среди возможных ограничений значится отключение России от крупнейших банковских и платёжных систем.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США и ФРГ выступают за мирное урегулирование ситуации с Украиной. По его словам, западные страны предпочитают идти по пути дипломатии и деэскалации.
Напомним, что в последнее время некоторые западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны, в том числе на Украину. Так, ранее в постпредстве РФ при ООН заявили, что Россия не планирует вторжения в Незалежную. Президент РФ Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться на Украину. А военный эксперт Александр Жилин объяснил, кому выгоден фейк о "русских танках у границ Незалежной".
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