Пятеро погибли и десятки пострадали из-за обрушения скалы на лодки с туристами в Бразилии. Видео © Twitter / O Tempo

Как минимум пять человек погибло и более 30 получили травмы разной степени тяжести в результате обрушения скалы в море в бразильском штате Минас-Жерайс, которая упала прямо на одну из лодок с туристами, находившихся в этот момент в бухте.

На видео, появившемся в социальных сетях, видно, что большая глыба падает в воду озера Фурнаш — одного из туристических мест в регионе. При этом CNN Brasil предполагает, что инцидент мог случиться из-за сильного напора воды в районе каньонов. В результате обрушения скал пострадало как минимум пять суден, два из которых затонули.

Пожарная служба региона уже подтвердила гибель пяти человек, пострадало по меньшей мере 32 человека. При этом 23 из них заработали лёгкие травмы и уже получили медицинскую помощь. Ещё двое с открытыми переломами проходят лечение в больнице Санта-Каса в муниципалитете Пьюми.