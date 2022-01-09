"Аэрофлот" до 20 января закрыл продажу билетов в Казахстан

Авиакомпания "Аэрофлот" до 20 января закрыла продажу билетов на рейсы в Казахстан. Также пассажиры не смогут приобрести билеты из Казахстана в Россию до 21-го числа. Об этом говорится в сообщении перевозчика.

Помимо этого, авиакомпания продлила отмену всех своих рейсов из Москвы в соседнюю республику до 10 января, а из Казахстана в Россию — до 11 января.