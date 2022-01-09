НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Аэрофлот" до 20 января закрыл продажу билетов в Казахстан

Также перевозчик продлил отмену рейсов в республику по 10 января, а в обратном направлении — по 11-е число.

8 января, 21:30
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/aeroflot?z=photo-18954214_457252904/wall-18954214_165866" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Мой "Аэрофлот"</a></p>

Фото © VK / "Мой "Аэрофлот"

Авиакомпания "Аэрофлот" до 20 января закрыла продажу билетов на рейсы в Казахстан. Также пассажиры не смогут приобрести билеты из Казахстана в Россию до 21-го числа. Об этом говорится в сообщении перевозчика.

Помимо этого, авиакомпания продлила отмену всех своих рейсов из Москвы в соседнюю республику до 10 января, а из Казахстана в Россию — до 11 января.

"Аэрофлот" находится в постоянном оперативном взаимодействии с Росавиацией и МИД РФ по вопросам восстановления авиаперевозок из/в Республики Казахстан", — сказано в сообщении.

МИД РФ получил от россиян несколько сотен запросов о вывозе из Казахстана

МИД РФ получил от россиян несколько сотен запросов о вывозе из Казахстана

Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. От России в Казахстан прибыли подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ. А 7 января власти республики ввели красный уровень террористической опасности.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1