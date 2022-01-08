В США анонсировали предварительный раунд переговоров с Россией 9 января
При этом сотрудник американской администрации уточнил, что основная их часть состоится 10-го числа.
Фото © Pexels
Делегация США прибудет в Женеву на переговоры с Россией вечером в воскресенье и может провести предварительную часть переговоров в этот день. Об этом заявил высокопоставленный представитель американской администрации.
"Вероятнее всего, в воскресенье они проведут предварительную часть переговоров, однако основная встреча пройдёт в понедельник", — сказал он.
Лайф напоминает, что Москва передала Вашингтону проект соглашения о гарантиях безопасности. В нём Россия призвала США исключить дальнейшее расширение НАТО на восток, не использовать территорию третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга и не создавать военные базы на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО. Переговоры РФ и США по гарантиям безопасности должны пройти 10 января, а через два дня, 12 января, должны состояться переговоры с НАТО.
Комментариев: 0