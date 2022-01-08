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В США анонсировали предварительный раунд переговоров с Россией 9 января

При этом сотрудник американской администрации уточнил, что основная их часть состоится 10-го числа.

8 января, 20:43
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Делегация США прибудет в Женеву на переговоры с Россией вечером в воскресенье и может провести предварительную часть переговоров в этот день. Об этом заявил высокопоставленный представитель американской администрации.

"Вероятнее всего, в воскресенье они проведут предварительную часть переговоров, однако основная встреча пройдёт в понедельник", — сказал он.

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Лайф напоминает, что Москва передала Вашингтону проект соглашения о гарантиях безопасности. В нём Россия призвала США исключить дальнейшее расширение НАТО на восток, не использовать территорию третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга и не создавать военные базы на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО. Переговоры РФ и США по гарантиям безопасности должны пройти 10 января, а через два дня, 12 января, должны состояться переговоры с НАТО.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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