Захарова: США и Запад больше не могут делать вид, что в Казахстане идут мирные протесты

США и страны Запада больше не могут делать вид, что в Казахстане идут мирные протесты. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"США и Запад не в состоянии делать больше вид, что речь идёт о каких-то мирных протестах. Комментировать им нечего", — отметила она в эфире ютуб -канала "Соловьёв Live".

По словам Захаровой, врать и лицемерить больше в данной ситуации невозможно, ведь в российском МИД услышали от российских граждан в Казахстане разные рассказы о том, что они видят, а также получили множественные сообщения с просьбой забрать их домой. Работа в этом направлении ведётся, добавила дипломат.