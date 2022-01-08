НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Захарова: США и Запад больше не могут делать вид, что в Казахстане идут мирные протесты

По словам дипломата, российские граждане в республике отправили в МИД рассказы о том, что они видят, и попросили забрать их домой.

8 января, 20:16
<p>Мария Захарова © МИД РФ</p>

Мария Захарова © МИД РФ

США и страны Запада больше не могут делать вид, что в Казахстане идут мирные протесты. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"США и Запад не в состоянии делать больше вид, что речь идёт о каких-то мирных протестах. Комментировать им нечего", — отметила она в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live".

По словам Захаровой, врать и лицемерить больше в данной ситуации невозможно, ведь в российском МИД услышали от российских граждан в Казахстане разные рассказы о том, что они видят, а также получили множественные сообщения с просьбой забрать их домой. Работа в этом направлении ведётся, добавила дипломат.

В Вашингтоне не считают, что события в Казахстане значимым образом связаны с США

В Вашингтоне не считают, что события в Казахстане значимым образом связаны с США

Напомним, завтра самолёты Министерства обороны выполнят спецрейсы из Алма-Аты для доставки россиян на родину. 9 января с 17:00 до 18:00 (по местному времени) граждане смогут вылететь из Алма-Аты в Иваново и Оренбург. А сегодня борт военно-транспортной авиации ВКС РФ доставил 25 российских туристов из Казахстана на родину. Самолёт вылетел с аэродрома Жетыген Алма-Аты в Москву.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1