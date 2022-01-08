Захарова: США и Запад больше не могут делать вид, что в Казахстане идут мирные протесты
По словам дипломата, российские граждане в республике отправили в МИД рассказы о том, что они видят, и попросили забрать их домой.
Мария Захарова © МИД РФ
США и страны Запада больше не могут делать вид, что в Казахстане идут мирные протесты. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"США и Запад не в состоянии делать больше вид, что речь идёт о каких-то мирных протестах. Комментировать им нечего", — отметила она в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live".
По словам Захаровой, врать и лицемерить больше в данной ситуации невозможно, ведь в российском МИД услышали от российских граждан в Казахстане разные рассказы о том, что они видят, а также получили множественные сообщения с просьбой забрать их домой. Работа в этом направлении ведётся, добавила дипломат.
Напомним, завтра самолёты Министерства обороны выполнят спецрейсы из Алма-Аты для доставки россиян на родину. 9 января с 17:00 до 18:00 (по местному времени) граждане смогут вылететь из Алма-Аты в Иваново и Оренбург. А сегодня борт военно-транспортной авиации ВКС РФ доставил 25 российских туристов из Казахстана на родину. Самолёт вылетел с аэродрома Жетыген Алма-Аты в Москву.
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