В Вашингтоне не считают, что события в Казахстане значимым образом связаны с США
В Соединённых Штатах обеспокоены применением "насилия против мирных демонстрантов", а также из-за безопасности американского персонала, но развёрнутых комментариев по ситуации не имеют.
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Развернувшиеся в Казахстане события никак не связаны с США. Об этом в ходе телефонного брифинга заявил представитель американской администрации высокого ранга.
"Происходящее в Казахстане никаким значимым образом с нами не связано", — сказал американский чиновник.
Он также перенаправил Москве вопрос о том, отвлекли ли события в Казахстане внимание России от ситуации вокруг Украины, заметив, что этот вопрос не стоит задавать Соединённым Штатам. При этом в Вашингтоне обеспокоены применением "насилия против мирных демонстрантов", из-за безопасности американского персонала в стране и строят соответствующие планы, уточнил чиновник. Однако развёрнутых комментариев у США по поводу ситуации нет.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. От России в Казахстан прибыли подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ. А накануне, 7 января, власти республики ввели красный уровень террористической опасности.
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