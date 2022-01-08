В Вашингтоне не считают, что события в Казахстане значимым образом связаны с США

Он также перенаправил Москве вопрос о том, отвлекли ли события в Казахстане внимание России от ситуации вокруг Украины, заметив, что этот вопрос не стоит задавать Соединённым Штатам. При этом в Вашингтоне обеспокоены применением "насилия против мирных демонстрантов", из-за безопасности американского персонала в стране и строят соответствующие планы, уточнил чиновник. Однако развёрнутых комментариев у США по поводу ситуации нет.