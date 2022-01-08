В США заявили о готовности обсудить с РФ масштабы учений и неразмещение ракет на Украине
А вот численность американских войск в Восточной Европе, по словам представителя Вашингтона, не стоит на повестке дня.
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США готовы обсуждать с Россией ограничение масштабов военных учений, а также неразмещение на Украине американских ракет. Об этом в ходе телефонного брифинга заявил представитель американской администрации высокого ранга.
"Россия говорит, что её безопасность также находится под угрозой из-за учений США и НАТО. Так что мы готовы изучить возможность взаимных ограничений на размер и масштаб подобных учений. Речь идёт как о полётах стратегических бомбардировщиков вблизи от территории обеих сторон, так и о наземных учениях", — цитирует его ТАСС.
Также, по мнению чиновника, прогресс возможен в переговорах по вопросу неразмещения ракет на Украине.
"Россия сказала, что чувствует угрозу в связи с перспективами размещения наступательных ракетных систем на Украине. Как президент Байден сказал президенту Путину, Соединённые Штаты не намерены это делать. Так что это одна из сфер, где мы можем достичь понимания, если Россия готова дать встречные обязательства", — добавил он.
А вот численность американских войск в Восточной Европе, по словам представителя Вашингтона, не стоит на повестке дня. Кроме того, США "никогда не согласятся" на предложения России об ограничениях на вступление в НАТО.
"Есть вещи, на которые мы никогда не согласимся. Например, не России решать за другие страны, с кем они могут быть союзниками, эти решения могут приниматься только этими странами и альянсом", — добавил чиновник.
Лайф напоминает, что Москва передала Вашингтону проект соглашения о гарантиях безопасности. В нём Россия призвала США исключить дальнейшее расширение НАТО на восток, не использовать территорию третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга и не создавать военные базы на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО. Переговоры РФ и США по гарантиям безопасности должны пройти 10 января, а через два дня, 12 января, должны состояться переговоры с НАТО.
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