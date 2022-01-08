В США заявили о готовности обсудить с РФ масштабы учений и неразмещение ракет на Украине

США готовы обсуждать с Россией ограничение масштабов военных учений, а также неразмещение на Украине американских ракет. Об этом в ходе телефонного брифинга заявил представитель американской администрации высокого ранга.

"Россия говорит, что её безопасность также находится под угрозой из-за учений США и НАТО. Так что мы готовы изучить возможность взаимных ограничений на размер и масштаб подобных учений. Речь идёт как о полётах стратегических бомбардировщиков вблизи от территории обеих сторон, так и о наземных учениях", — цитирует его ТАСС.

Также, по мнению чиновника, прогресс возможен в переговорах по вопросу неразмещения ракет на Украине.

"Россия сказала, что чувствует угрозу в связи с перспективами размещения наступательных ракетных систем на Украине. Как президент Байден сказал президенту Путину, Соединённые Штаты не намерены это делать. Так что это одна из сфер, где мы можем достичь понимания, если Россия готова дать встречные обязательства", — добавил он.

А вот численность американских войск в Восточной Европе, по словам представителя Вашингтона, не стоит на повестке дня. Кроме того, США "никогда не согласятся" на предложения России об ограничениях на вступление в НАТО.