Три турецких солдата погибли в результате взрыва у границы с Сирией

Не менее трёх турецких военных погибло в результате взрыва на юго-востоке Турции, недалеко от границы с Сирией. Об этом сообщило Министерство национальной обороны республики.

"Трое наших военных погибли в результате взрыва заложенного террористами самодельного взрывного устройства в районе Акчакале провинции Шанлыурфа", — говорится в сообщении.