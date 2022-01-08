Три турецких солдата погибли в результате взрыва у границы с Сирией
В Минобороны заявили, что самодельное взрывное устройство было заложено террористами.
Фото © ТАСС / AP Photo
Не менее трёх турецких военных погибло в результате взрыва на юго-востоке Турции, недалеко от границы с Сирией. Об этом сообщило Министерство национальной обороны республики.
"Трое наших военных погибли в результате взрыва заложенного террористами самодельного взрывного устройства в районе Акчакале провинции Шанлыурфа", — говорится в сообщении.
А ранее в Средиземном море у берегов Хайфы погибли два офицера армии Израиля в результате крушения вертолёта ВМС во время тренировочного полёта.
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