Пресс-секретарь Пентагона Кёрби: США не будут сокращать военное присутствие в Европе
По словам представителя оборонного ведомства, это же касается американских сил в Прибалтике и Польше.
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США не рассматривают вариант сокращения военного присутствия в Европе, в том числе в Польше и Прибалтике, позиция по этому вопросу неизменна. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кёрби.
"Появились некоторые сообщения от телеканала NBC о вариантах действий, которые США рассматривают накануне переговоров с Россией. Могу недвусмысленно заявить, что мы не рассматриваем возможность сокращения численности войск в Европе или изменение позиции по данному вопросу", — написал он в "Твиттере".
Напомним, ранее телеканал NBC News со ссылкой на представителя администрации и двух бывших сотрудников нацбезопасности США сообщил, что администрация президента США Джо Байдена готова предложить российской стороне на переговорах по гарантиям безопасности обсудить сокращение численности американских войск в странах Прибалтики и Польше. Однако в Госдепе уже опровергли эту информацию.
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