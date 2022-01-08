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Пресс-секретарь Пентагона Кёрби: США не будут сокращать военное присутствие в Европе

По словам представителя оборонного ведомства, это же касается американских сил в Прибалтике и Польше.

8 января, 19:02

© Pexels

США не рассматривают вариант сокращения военного присутствия в Европе, в том числе в Польше и Прибалтике, позиция по этому вопросу неизменна. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кёрби.

"Появились некоторые сообщения от телеканала NBC о вариантах действий, которые США рассматривают накануне переговоров с Россией. Могу недвусмысленно заявить, что мы не рассматриваем возможность сокращения численности войск в Европе или изменение позиции по данному вопросу", — написал он в "Твиттере".

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Напомним, ранее телеканал NBC News со ссылкой на представителя администрации и двух бывших сотрудников нацбезопасности США сообщил, что администрация президента США Джо Байдена готова предложить российской стороне на переговорах по гарантиям безопасности обсудить сокращение численности американских войск в странах Прибалтики и Польше. Однако в Госдепе уже опровергли эту информацию.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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