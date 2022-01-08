Пресс-секретарь Пентагона Кёрби: США не будут сокращать военное присутствие в Европе

США не рассматривают вариант сокращения военного присутствия в Европе, в том числе в Польше и Прибалтике, позиция по этому вопросу неизменна. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кёрби.

"Появились некоторые сообщения от телеканала NBC о вариантах действий, которые США рассматривают накануне переговоров с Россией. Могу недвусмысленно заявить, что мы не рассматриваем возможность сокращения численности войск в Европе или изменение позиции по данному вопросу", — написал он в "Твиттере".